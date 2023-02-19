Не было даже света: журналистам показали бункер Зеленского

Украинский президент вместе с окружением пробыл в убежище без света и мобильной связи практически до начала мая 2022 года, хотя изначально речь шла о нескольких днях.

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Президент Украины Владимир Зеленский первые два месяца с начала полномасштабного вторжения РФ провел в бункере времен СССР, в котором не было даже света. Об этом пишет The Sunday Times.

По информации журналистов, Зеленский вместе с ближайшим окружением в этот период практически не выходил из укрытия.

Бункер, спроектированный и построенный еще во времена СССР, может защитить находящихся внутри людей даже от прямого ядерного удара.

Сначала предполагалось, что президент Украины и его окружение будет пребывать в убежище всего несколько первых дней после полномасштабного вторжения РФ. Однако сам Зеленский настоял на продлении беспрецедентных мер безопасности и пробыл в укрытии практически два месяца российско-украинской войны.

"Зеленский и его старшие помощники провели большую часть двух месяцев, живя в подполье, периодически выныривая на поверхность, чтобы заверить людей, что он никуда не уехал", — утверждает медиа.

Репортер The Sunday Times, которому разрешили спуститься в бункер, говорит о том, что в этом месте царит полная темнота. Единственный источник света в этом месте — фонарь охранника, который освещает им путь. В убежище также нельзя пользоваться сотовой связью.

Кроме того, охрана украинского президента разработал беспрецедентные меры безопасности. Так, все люди, которые находились рядом с Зеленским, подписали бумаги о неразглашении. Им запрещено рассказывать обо всем, что происходило в стенах бункера. Они не имеют права говорить даже о еде, которую приносили пребывающим в бункере.

Напомним, в апреле 2022 года СМИ раскрыли, кто входит в военный штаб Владимира Зеленского. По данным журналистов, главу государства окружают три условные группы, в которые входят министры, руководство Офиса президента и военные командиры.

Фокус также писал о том, что спецслужбы стран Запада знают, в каком бункере сидит Путин. По их оценкам российский президент покидает бункер крайне редко.