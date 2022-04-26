Спецслужбы стран Запада знают, в каком бункере сидит Путин, – Аваков

Применение ядерного оружия любым государством – это снятие ограничений. В этом случае не исключен вариант целевого удара по месту, где находится президент РФ, заявил бывший глава МВД Украины.

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Западные спецслужбы знают, в каком бункере находится президент России Владимир Путин. Об этом сказал в интервью телеведущей Наталии Влащенко бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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"Достаточно ясно прозвучало, что не секрет для западных служб, где находится Путин, в каком именно бункере. И не надо думать, что не существует методов, в случае, когда все ограничения сняты, а применение ядерного оружия – это снятие ограничений, целевого удара по тому месту, где находится лично Путин", – заявил министр.

По его оценкам, российский президент ни разу не покидал бункер.

"Все, что это происходит – специально монтированные кадры. В общем это говорит о том, что они (власти России, – ред.) суетятся", – отметил он.

Аваков также предрек Путину судьбу еще одного российского политика Владимира Жириновского.

[ + – ] Аваков говорит, что президент РФ ни разу не покидал бункер

"Будет как с Жириновским. Все понимали, что там происходит, но официально тело вынесли через два месяца. Вот мы тоже сейчас будем наблюдать. Что-то произошло с (главой минобороны РФ Сергеем) Шойгу, но пока голограмму его показывают. А что дальше будет, мы реально не знаем, но это будет для нас будущий бонус", – подчеркнул Аваков.

Применит ли РФ ядерное оружие в Украине?

Если Путин решит применить в войне с Украиной оружие массового поражения – химическое или ядерное, это вызовет огромный резонанс, который ударит по нему и ухудшит положение России на международной арене.

Страны, соблюдающие нейтралитет, такие как Индия и Китай, будут вынуждены выбрать сторону и Путин лишиться последней поддержки. Министр считает, что нет смысла применять ядерный заряд просто так.

"По Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу? Ну, смысл какой. Там есть обычная артиллерия или пушки. На линии фронта, где происходит столкновение армий? Почти нереально, потому что ты не будешь понимать различие, кто от этого больше пострадает", – прокомментировал он.

[ + – ] Применять ядерный заряд просто так нет смысла, полагает Аваков Фото: Getty Images

Ударить ядерным оружием по крупному мегаполису, по словам Авакова, будет означать полную потерю этой территории.

"Ну, разве что ты вообще конченный. Уничтожаешь территорию и вообще не хочешь с ней никогда иметь дело. На востоке страны? Непонятно, потому что неясно, куда пойдет роза ветров, не пострадают ли твои территории", – считает Аваков.

Другим сдерживающим фактором для президента страны-агрессора станут заявления западных партнеров о превентивном ударе по России.

Напомним, что в Госдепе США пообещали не оставлять Украину, если Путин решится применить ядерное оружие. Использование тактического ядерного оружия выведет ситуацию на другой уровень, говорят американские чиновники.

В Москве в конце марта уже начали говорить о возможном применении ядерного оружия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупреждал, что Россия использует такой тип вооружения в случае угрозы существованию страны.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал мир быть готовым к возможному применению Россией ядерного оружия. Командование РФ, по его словам, не ценит жизни украинцев. Гглава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля обещал, что ВС РФ не применят тактическое ядерное оружие в Украине.