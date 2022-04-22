США не оставят Украину наедине в случае применения Россией ядерного оружия, — Госдеп

По словам замгоссекретаря Виктории Нуланд, применение тактическое ядерного оружия будет катастрофой не только для Украины, но также для России и самого Владимира Путина.

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Президент России Владимир Путин давал приказы ВС РФ совершать множество военных преступлений на территории Украины и не исключено, что Кремль может использовать ядерное оружие. Об этом в интервью изданию "Европейская правда" заявила заместитель главы Государственного департамента США Виктория Нуланд.

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Журналист отметил, что сейчас никто не может исключить применение тактического ядерного вооружения против Украины, и поинтересовался, анализирует ли Вашингтон подобный сценарий.

По словам Нуланд, президент РФ Владимир Путин уже давал приказы на совершение военных преступлений на территории нашей страны, поэтому Киев с союзниками должны быть готовы к тому, что российская армия может использовать оружие массового поражения.

"Сейчас мы — не только США, но и другие представители трансатлантического сообщества — очень настойчиво доносим Путину сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и мира, но также будут катастрофические последствия для самого Путина и для России. Можете быть уверены, что при таком катастрофическом сценарии (использование ядерного оружия против Украины — ред.) мы не оставим Украину наедине", — заверила замглавы Госдепа.

Нуланд подчеркнула, Владимиру Путину придется отвечать за военные преступления на территории нашей страны, а использование тактического ядерного оружия выведет ситуацию на другой уровень. Замгоссекретаря утверждает, что США сделают все возможное, чтобы РФ ощутила на себе тяжелые последствия применения такого вида вооружения.

На уточняющий вопрос журналиста, что будет с Россией в случае использования ядерного оружия, Нуланд ответила: "Я считаю, что в этих условиях лучше воздержаться от этих деталей. Могу только заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую платит Россия за нынешнюю агрессию — в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической".

Напомним, в конце марта в Кремле заговорили о возможном применении ядерного оружия. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, РФ будет использовать такой тип вооружения, если будет "угроза существованию страны".

О возможном применении Россией ядерного оружия также предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства утверждал, что РФ не ценит жизни украинцев, поэтому Кремль может пойти на использование вооружения массового поражения.

19 апреля глава МИД России Сергей Лавров заверял, что ВС РФ не будут применять тактическое ядерное оружие против Украины.