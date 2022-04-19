Россия не собирается использовать ядерное оружие, — Лавров

Глава российского МИД уверяет, что его страна является одним из главных предохранителей от глобальной катастрофы.

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Россия не рассматривает возможность использования ядерного оружия, собираясь использовать в войне против Украины только обычные вооружения. Об этом в интервью каналу India Today заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Отвечая на вопрос журналистки о такой возможности, Лавров прочитал короткую лекцию о том, какие меры принимал мир, чтобы не допустить начала ядерной войны. При этом он заверил, что РФ не собирается менять свою позицию.

"После того, как Россия и США заявили о том, что не должно быть никакой ядерной войны, мы стали продвигать дополнительную инициативу в рамках обязательств постоянных чденов Совета безопасности ООН, — сказал Лавров. — Это было сделано по инициативе России. Мы предлагали "пятерке" (постоянных членов Совбеза ООН) выступить с таким заявлением и это было сделано. На протяжении многих лет мы выступали в поддержку этого заявления. Так что не рассматривается возможность использования ядерного оружия, только обычные вооружения".

Напомним, в день вторжения России в Украину президент Владимир Путин открыто угрожал миру. "Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались", — сказал Путин в своем видеообращении.

Через несколько дней Путин отдал приказ привести ядерные силы в "особую боевую готовность".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ядерный шантаж "безответственным поведением".

"Это опасная риторика. Это безответственное поведение. И, конечно, если вы сочетаете эту риторику с тем, что они делают в Украине — ведут войну против независимого, суверенного государства, осуществляют полномасштабное вторжение в Украину — это усугубляет ситуацию", — сказал Столтенберг.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент Путин продолжает эскалацию этой войны совершенно неприемлемым образом, и мы должны продолжать пресекать его действия самым решительным образом.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль обвинил Америку в разжигании войны и пригрозил "непредсказуемыми последствиями". Этому предшествовало решение президента Джо Байдена расширить спектр видов оружия, предоставляемого ВСУ.