Росія не має на меті використовувати ядерну зброю, — Лавров

Глава російського МЗС запевняє, що його країна є одним із головних запобіжників від глобальної катастрофи.

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Росія не розглядає можливості використання ядерної зброї, збираючись використовувати у війні проти України лише звичайні озброєння. Про це в інтерв'ю каналу India Today заявив Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

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Відповідаючи на запитання журналістки про таку можливість, Лавров прочитав коротку лекцію про те, які заходи вживав світ, щоб не допустити початку ядерної війни. Водночас він запевнив, що РФ не має на меті змінювати свою позицію.

"Після того, як Росія та США заявили про те, що не повинно бути жодної ядерної війни, ми стали просувати додаткову ініціативу в межах зобов'язань постійних членів Ради Безпеки ООН, — сказав Лавров. — Це було зроблено з ініціативи Росії. Ми пропонували "п'ятірці" (постійних членів Радбезу ООН) виступити з такою заявою і це зроблено. Протягом багатьох років ми виступали на підтримку цієї заяви. Тому не розглядається можливість використання ядерної зброї, лише звичайні озброєння".

Нагадаємо, в день вторгнення Росії в Україну президент Володимир Путін відкрито загрожував світові. "Хто б не намагався завадити нам, а тим більше створювати загрози для нашої країни, для нашого народу, повинні знати, що відповідь Росії буде негайною і призведе вас до таких наслідків, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися", — сказав Путін у своєму відеозверненні.

Через кілька днів Путін наказав привести ядерні сили в "особливу бойову готовність".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав ядерний шантаж "безвідповідальною поведінкою".

"Це небезпечна риторика. Це безвідповідальна поведінка. І, звичайно, якщо ви поєднуєте цю риторику з тим, що вони роблять в Україні — ведуть війну проти незалежної, суверенної держави, здійснюють повномасштабне вторгнення в Україну — це посилює ситуацію", — сказав Столтенберг.

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що президент Путін продовжує ескалацію цієї війни абсолютно неприйнятно, і ми повинні продовжувати припиняти його дії у найрішучіший спосіб.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль звинуватив Америку в розпалюванні війни та пригрозив "непередбачуваними наслідками". Цьому передувало рішення президента Джо Байдена розширити спектр видів зброї, що надають ЗСУ.