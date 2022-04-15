Кремль звинуватив Америку в розпалюванні війни та пригрозив "непередбачуваними наслідками"

Росія надіслала США дипломатичну ноту, вимагаючи припинити озброювати Україну. Цьому передувало рішення президента Джо Байдена розширити спектр видів зброї, що надають ЗСУ.

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Росія направила Сполученим Штатам офіційну дипломатичну ноту з попередженням про те, що постачання США та НАТО "найчутливіших" систем озброєнь Україні "підливають олії у вогонь" і можуть призвести до "непередбачуваних наслідків". Про це пише газета The Washington Post, у розпорядженні якої опинилася копія документа.

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Що не подобається Москві

Документ під назвою "Про занепокоєння Росії у зв'язку з масованими постачаннями озброєння та військової техніки київському режиму" посольство Росії надіслало до Держдепартаменту США.

Серед озброєнь, які Росія визначила як "найчутливіші", вказані реактивні системи залпового вогню, хоча вважають, що Сполучені Штати та їхні союзники з НАТО не постачали цю зброю Україні. Росія звинуватила союзників у порушенні "жорстких принципів" перекидання озброєнь у зони конфлікту та в ігноруванні "загрози потрапляння високоточної зброї до рук радикальних націоналістів, екстремістів та бандитських формувань в Україні".

Нота також звинувачує НАТО у спробі тиснути на Україну, щоб вона "заради продовження кровопролиття" відмовилася від переговорів із Росією. В документі сказано, що Вашингтон тисне і на інші країни, вимагаючи від них припинити будь-яку військову та технічну співпрацю з РФ. Також від країн, які мають зброю радянських часів, американці вимагають передати її Україні.

"Закликаємо США та їхніх союзників припинити безвідповідальну мілітаризацію України, яка тягне за собою непередбачувані наслідки для регіональної та міжнародної безпеки", — йдеться в ноті.

Якої зброї злякалися в Росії

The Washington Post зазначає, що дипломатичний демарш відбувся після того, як президент США Джо Байден схвалив різке розширення спектру озброєнь, яке постачають Україна. Пакет допомоги на суму $800 млн включає далекобійну артилерію — гаубиці калібром 155 мм, безпілотники, засоби берегової оборони, переносні зенітні та протитанкові комплекси та мільйони набоїв. Сполучені Штати також сприяли постачанню Україні партнерами з НАТО систем ППО великої дальності, включаючи комплекси С-300, з якими вміють поводитися українські військові. Очікують, що перші партії зброї прибудуть до України протягом кількох днів.

Дипломатичну ноту датовано 12 квітня, коли вперше просочилася інформація про новий пакет озброєнь, який США готують для передачі Україні. Тоді представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що в підсумку загальна сума військової допомоги США, надана Україні після вторгнення 24 лютого, склала $3,2 млрд.

Якою була реакція Америки

У Держдепартаменті США не коментували зміст двосторінкової дипломатичної ноти росіян. Проте американські експерти припускають, що може йтися про раніше озвучені погрози Москви. Кремль назвав колони зі зброєю, що прибувають в Україну, законними військовими цілями, але досі не атакував їх. Тепер російська армія може готуватись до цього. "Вони націлилися на склади постачання", — сказав у коментарі The Washington Post Джордж Біб, колишній директор з аналізу Росії в ЦРУ і радник щодо Росії колишнього віцепрезидента Діка Чейні.

На його думку, головне питання — чи готові росіяни вражати цілі за межами території України, вдаряючи по країнах НАТО, які межують з Україною та є пунктами перевалки для постачань зі США.

Ендрю Вайс, колишній директор Ради національної безпеки у справах Росії, України та Євразії, а нині віцепрезидент із досліджень Фонду Карнеґі, нагадав, що президент Росії Володимир Путін на самому початку вторгнення попереджав про те, що західні країни зіштовхнуться з "наслідками серйознішими, ніж ті, з якими ви стикалися в історії", якщо опиняться залученими до конфлікту. Путін нагадав про те, що Росія має потужний ядерний арсенал, тим самим дуже недвозначно попередивши Захід про те, що не потрібно посилати зброю в Україну.

Цей ризик "не слід применшувати", упевнений Вайс. Він також зазначив, що існує ризик ударити по колонах постачання за кордоном України — на території НАТО.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, у Пентагоні заявили, що більша частина американської зброї на суму $800 млн вже поставлена ​​українській армії, ще $100 млн планують виділити на постачання ракет Javelin. Йдеться, зокрема, про американські безпілотні авіаційні комплекси Switchblade, які вже знаходяться на території України для використання Збройними силами, повідомляє пресслужба Пентагону. Ці дрони можуть переносити вибухівку та мати на борту камери та датчики. Для роботи з ними потрібно не більш як два дні навчання.

Фокус також писав про те, що західні спецслужби не відкидають можливості застосування Росією ядерної зброї. Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін може завдати ядерного удару по Україні.