Кремль обвинил Америку в разжигании войны и пригрозил "непредсказуемыми последствиями"

Россия направила США дипломатическую ноту, потребовав прекратить вооружать Украину. Этому предшествовало решение президента Джо Байдена расширить спектр видов оружия, предоставляемого ВСУ.

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Россия направила Соединенным Штатам официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружений Украине "подливают масла в огонь" и могут привести к "непредсказуемым последствиям". Об этом пишет газета The Washington Post, в распоряжении которой оказалась копия документа.

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Что не нравится Москве

Документ под названием "Об озабоченности России в связи с массированными поставками вооружения и военной техники киевскому режиму" посольство России направило в Госдепартамент США.

Среди вооружений, которые Россия определила как "наиболее чувствительные", были указаны реактивные системы залпового огня, хотя считается, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО не поставляли это оружие Украине. Россия обвинила союзников в нарушении "жестких принципов" переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании "угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований в Украине".

Нота также обвиняет НАТО в попытке оказать давление на Украину, чтобы она "ради продолжения кровопролития" отказалась от переговоров с Россией. В документе сказано, что Вашингтон давит и на другие страны, требуя от них прекратить любое военное и техническое сотрудничество с РФ. Также от стран, располагающих оружием советских времен, американцы требуют передать его Украине.

"Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности", — говорится в ноте.

Какого оружия испугались в России

The Washington Post отмечает, что дипломатический демарш произошел после того, как президент США Джо Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, поставляемых Украине. Пакет помощи на сумму $800 млн включает в себя дальнобойную артиллерию — гаубицы калибром 155 мм, беспилотники, средства береговой обороны, переносные зенитные и противотанковые комплексы и миллионы патронов. Соединенные Штаты также способствовали поставке Украине партнерами по НАТО систем ПВО большой дальности, включая комплексы С-300, с которыми умеют обращаться украинские военные. Ожидается, что первые партии оружия прибудут в Украину в течение нескольких дней.

Дипломатическая нота датирована 12 апреля, когда впервые просочилась информация о новом пакете вооружений, который США готовят для передачи Украине. Тогда представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в результате общая сумма военной помощи США, предоставленной Украине после вторжения 24 февраля, составила $3,2 млрд.

Какой была реакция Америки

В Госдепартаменте США не стали комментировать содержание двухстраничной дипломатической ноты россиян. Однако американские эксперты предполагают, что речь может идти о ранее озвученных угрозах Москвы. Кремль назвал прибывающие в Украину колонны с оружием законными военными целями, но до сих пор не атаковал их. Теперь российская армия может готовиться к этому. "Они нацелились на склады снабжения", — сказал в комментарии The Washington Post Джордж Биб, бывший директор по анализу России в ЦРУ и советник по России бывшего вице-президента Дика Чейни.

По его мнению, главный вопрос — готовы ли россияне поражать цели за пределами территории Украины, ударяя по граничащим с Украиной странам НАТО, которые служат пунктами перевалки для поставок из США.

Эндрю Вайс, бывший директор Совета национальной безопасности по делам России, Украины и Евразии, а ныне вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги, напомнил, что президент России Владимир Путин в самом начале вторжения предупреждал о том, что западные страны столкнутся с "последствиями более серьезными, чем те, с которыми вы сталкивались в истории", если окажутся вовлеченными в конфликт. Путин напомнил о том, что Россия обладает мощным ядерным арсеналом, тем самым очень недвусмысленно предупредив Запад о том, что не нужно посылать оружие в Украину.

Этот риск "не следует преуменьшать", уверен Вайс. Он также отметил, что существует риск ударить по колоннам снабжения за границей Украины — на территории НАТО.

Напомним, как сообщал Фокус, в Пентагоне заявили, что большая часть американского оружия на сумму $800 млн уже поставлена ​​украинcкой армии, еще $100 млн планируют выделить на поставки ракет Javelin. Речь в частности идет об американских беспилотных авиационных комплексах Switchblade, которые уже находятся на территории Украины для использования их Вооруженными силами, сообщает пресс-служба Пентагона. Эти дроны могут нести взрывчатку и иметь на борту камеры и датчики. Для работы с ними требуется не более двух дней обучения.

Фокус также писал о том, что западные спецслужбы не исключают возможность применения Россией ядерного оружия. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может нанести ядерный удар по Украине.