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Мир Российско-украинская война

Кремль обвинил Америку в разжигании войны и пригрозил "непредсказуемыми последствиями"

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США, Россия, дипломатическая нота, угрозы России, военная помощь
Фото: Gettyimages | После того, как США решили оказывать Украине более существенную поддержку, Кремль стал угрожать Америке

Россия направила США дипломатическую ноту, потребовав прекратить вооружать Украину. Этому предшествовало решение президента Джо Байдена расширить спектр видов оружия, предоставляемого ВСУ.

Россия направила Соединенным Штатам официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружений Украине "подливают масла в огонь" и могут привести к "непредсказуемым последствиям". Об этом пишет газета The Washington Post, в распоряжении которой оказалась копия документа.

Что не нравится Москве

Документ под названием "Об озабоченности России в связи с массированными поставками вооружения и военной техники киевскому режиму" посольство России направило в Госдепартамент США.

Среди вооружений, которые Россия определила как "наиболее чувствительные", были указаны реактивные системы залпового огня, хотя считается, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО не поставляли это оружие Украине. Россия обвинила союзников в нарушении "жестких принципов" переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании "угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований в Украине".

Нота также обвиняет НАТО в попытке оказать давление на Украину, чтобы она "ради продолжения кровопролития" отказалась от переговоров с Россией. В документе сказано, что Вашингтон давит и на другие страны, требуя от них прекратить любое военное и техническое сотрудничество с РФ. Также от стран, располагающих оружием советских времен, американцы требуют передать его Украине.

"Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности", — говорится в ноте.

Какого оружия испугались в России

The Washington Post отмечает, что дипломатический демарш произошел после того, как президент США Джо Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, поставляемых Украине. Пакет помощи на сумму $800 млн включает в себя дальнобойную артиллерию — гаубицы калибром 155 мм, беспилотники, средства береговой обороны, переносные зенитные и противотанковые комплексы и миллионы патронов. Соединенные Штаты также способствовали поставке Украине партнерами по НАТО систем ПВО большой дальности, включая комплексы С-300, с которыми умеют обращаться украинские военные. Ожидается, что первые партии оружия прибудут в Украину в течение нескольких дней.

Дипломатическая нота датирована 12 апреля, когда впервые просочилась информация о новом пакете вооружений, который США готовят для передачи Украине. Тогда представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в результате общая сумма военной помощи США, предоставленной Украине после вторжения 24 февраля, составила $3,2 млрд.

Какой была реакция Америки

В Госдепартаменте США не стали комментировать содержание двухстраничной дипломатической ноты россиян. Однако американские эксперты предполагают, что речь может идти о ранее озвученных угрозах Москвы. Кремль назвал прибывающие в Украину колонны с оружием законными военными целями, но до сих пор не атаковал их. Теперь российская армия может готовиться к этому. "Они нацелились на склады снабжения", — сказал в комментарии The Washington Post Джордж Биб, бывший директор по анализу России в ЦРУ и советник по России бывшего вице-президента Дика Чейни.

По его мнению, главный вопрос — готовы ли россияне поражать цели за пределами территории Украины, ударяя по граничащим с Украиной странам НАТО, которые служат пунктами перевалки для поставок из США.

Эндрю Вайс, бывший директор Совета национальной безопасности по делам России, Украины и Евразии, а ныне вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги, напомнил, что президент России Владимир Путин в самом начале вторжения предупреждал о том, что западные страны столкнутся с "последствиями более серьезными, чем те, с которыми вы сталкивались в истории", если окажутся вовлеченными в конфликт. Путин напомнил о том, что Россия обладает мощным ядерным арсеналом, тем самым очень недвусмысленно предупредив Запад о том, что не нужно посылать оружие в Украину.

Этот риск "не следует преуменьшать", уверен Вайс. Он также отметил, что существует риск ударить по колоннам снабжения за границей Украины — на территории НАТО.

Напомним, как сообщал Фокус, в Пентагоне заявили, что большая часть американского оружия на сумму $800 млн уже поставлена ​​украинcкой армии, еще $100 млн планируют выделить на поставки ракет Javelin. Речь в частности идет об американских беспилотных авиационных комплексах Switchblade, которые уже находятся на территории Украины для использования их Вооруженными силами, сообщает пресс-служба Пентагона. Эти дроны могут нести взрывчатку и иметь на борту камеры и датчики. Для работы с ними требуется не более двух дней обучения.

Фокус также писал о том, что западные спецслужбы не исключают возможность применения Россией ядерного оружия. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может нанести ядерный удар по Украине.