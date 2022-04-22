США не залишать Україну наодинці у разі застосування Росією ядерної зброї, — Держдеп

За словами заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд, застосування тактичної ядерної зброї буде катастрофою не тільки для України, але також для Росії і самого Володимира Путіна.

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Президент Росії Володимир Путін надавав накази ЗС РФ вчиняти велику кількість військових злочинів на території України і не виключено, що Кремль може використовувати ядерну зброю. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила заступниця голови Державного департаменту США Вікторія Нуланд.

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Журналіст зазначив, що зараз ніхто не може виключити застосування тактичного ядерного озброєння проти України, і поцікавився, чи Вашингтон аналізує подібний сценарій.

За словами Нуланд, президент РФ Володимир Путін вже давав накази на скоєння воєнних злочинів на території нашої країни, тому Київ із союзниками мають бути готові до того, що російська армія може використати зброю масового ураження.

"Зараз ми — не лише США, а й інші представники трансатлантичної спільноти — дуже наполегливо доносимо Путіну сигнал про те, що цей крок буде катастрофою не лише для України та світу, але також будуть катастрофічні наслідки для самого Путіна і для Росії. Можете бути певні, що за такого катастрофічного сценарію (використання ядерної зброї проти України — ред.) ми не залишимо Україну наодинці", — запевнила заступник голови Держдепу.

Нуланд підкреслила, що Володимиру Путіну доведеться відповідати за воєнні злочини на території нашої країни, а використання тактичної ядерної зброї виведе ситуацію на інший рівень. Заступниця держсекретаря стверджує, що США зроблять усе можливе, щоб РФ відчула на собі тяжкі наслідки застосування такого виду озброєння.

На уточнювальне запитання журналіста, що буде з Росією у разі використання ядерної зброї, Нуланд відповіла: "Я вважаю, що в цих умовах краще утриматися від цих деталей. Можу тільки завірити: навіть порівняно з тими військовими втратами, тією високою ціною, яку платить Росія за нинішню агресію — у цьому випадку ціна дій Путіна буде просто астрономічною".

Нагадаємо, наприкінці березня у Кремлі заговорили про можливе застосування ядерної зброї. За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, РФ використовуватиме такий тип озброєння, якщо буде "загроза існуванню країни".

Про можливе застосування Росією ядерної зброї також застерігав президент України Володимир Зеленський. Глава держави стверджував, що РФ не цінує життя українців, тому Кремль може вдатися до використання озброєння масової поразки.

19 квітня глава МЗС Росії Сергій Лавров запевняв, що ЗС РФ не застосовуватиме тактичну ядерну зброю проти України.