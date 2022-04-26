Спецслужби країн Заходу знають, у якому бункері сидить Путін, — Аваков

Застосування ядерної зброї будь-якою державою —це обмеження. У цьому випадку не виключений варіант прицільного удару по місцю, де перебуває президент РФ, заявив колишній глава МВС України.

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Західні спецслужби знають, у якому бункері перебуває президент Росії Володимир Путін. Про це сказав в інтерв'ю телеведучій Наталії Влащенко колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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"Достатньо ясно прозвучало, що не секрет для західних служб, де перебуває Путін, у якому саме бункері. І не треба думати, що не існує методів, у разі, коли всі обмеження знято, а застосування ядерної зброї — це зняття обмежень, прицільного удару по тому місцю, де перебуває особисто Путін", — заявив міністр.

За його оцінками, російський президент жодного разу не залишав бункер.

"Усе, що це відбувається, — спеціально монтовані кадри. Загалом це говорить про те, що вони (влада Росії, — ред.) метушаться", — зазначив він.

Аваков також передрік Путіну долю ще одного російського політика Володимира Жириновського.

[ + – ] Аваков каже, що президент РФ жодного разу не залишав бункер

"Буде, як із Жириновським. Усі розуміли, що там відбувається, але офіційно тіло винесли через два місяці. Ось ми теж зараз спостерігатимемо. Щось сталося з (головою міноборони РФ Сергієм) Шойгу, але поки що голограму його показують. А що далі буде, ми реально не знаємо, але це буде для нас майбутній бонус", — наголосив Аваков.

Чи застосує РФ ядерну зброю в Україні?

Якщо Путін вирішить застосувати у війні з Україною зброю масового ураження — хімічну чи ядерну, це викличе величезний резонанс, який вдарить по ньому та погіршить становище Росії на міжнародній арені.

Країни, які дотримуються нейтралітету, такі як Індія та Китай, будуть змушені обрати бік, і Путін втратить останню підтримку. Міністр вважає, що немає сенсу застосовувати ядерний заряд просто так.

"По Кременчуцькому нафтопереробному заводу? Ну, сенс який. Там є звичайна артилерія чи гармати. На лінії фронту, де відбувається зіткнення армій? Майже нереально, тому що ти не розумітимеш різницю, хто від цього більше постраждає", — прокоментував він.

[ + – ] Застосовувати ядерний заряд просто так немає сенсу, вважає Аваков Фото: Getty Images

Вдарити ядерною зброєю по великому мегаполісу, за словами Авакова, означатиме повну втрату цієї території.

"Ну, хіба що ти взагалі кінчений. Знищуєш територію та взагалі не хочеш з нею ніколи мати справу. На сході країни? Незрозуміло, бо незрозуміло, куди піде роза вітрів, чи не постраждають твої території", — вважає Аваков.

Іншим стримувальним фактором для президента країни-агресора стануть заяви західних партнерів про превентивний удар по Росії.

Нагадаємо, що в Держдепі США пообіцяли не залишати Україну, якщо Путін наважиться застосувати ядерну зброю. Використання тактичної ядерної зброї виведе ситуацію на інший рівень, кажуть американські урядовці.

У Москві наприкінці березня вже почали говорити про можливе застосування ядерної зброї. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков попереджав, що Росія використовує такий тип озброєння в разі загрози існуванню країни.

Президент України Володимир Зеленський закликав світ бути готовим до можливого застосування Росією ядерної зброї. Командування РФ, за його словами, не цінує життя українців. Глава МЗС РФ Сергій Лавров 19 квітня обіцяв, що ВР РФ не застосує тактичну ядерну зброю в Україні.