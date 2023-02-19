Не було навіть світла: журналістам показали бункер Зеленського

Український президент разом із оточенням пробув у притулку без світла та мобільного зв'язку практично до початку травня 2022 року, хоча спочатку йшлося про кілька днів.

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Президент України Володимир Зеленський перші два місяці з початку повномасштабного вторгнення РФ провів у бункері часів СРСР, у якому не було навіть світла. Про це пише The Sunday Times.

За інформацією журналістів, Зеленський разом із найближчим оточенням у цей період практично не виходив із укриття.

Бункер, спроєктований і побудований ще за часів СРСР, може захистити людей, що перебувають усередині, навіть від прямого ядерного удару.

Спочатку передбачалося, що президент України та його оточення перебуватиме у притулку лише кілька перших днів після повномасштабного вторгнення РФ. Проте сам Зеленський наполяг на продовженні безпрецедентних заходів безпеки та пробув в укритті майже два місяці російсько-української війни.

"Зеленський та його старші помічники провели більшу частину двох місяців, живучи в підпіллі, періодично виринаючи на поверхню, щоб запевнити людей, що він нікуди не поїхав", — стверджує медіа.

Репортер The Sunday Times, якому дозволили спуститися в бункер, говорить про те, що тут панує повна темрява. Єдине джерело світла в цьому місці – ліхтар охоронця, який висвітлює їм шлях. У притулку також не можна користуватися стільниковим зв'язком.

Крім того, охорона українського президента розробила безпрецедентні заходи безпеки. Так, усі люди, які були поруч із Зеленським, підписали папери про нерозголошення. Їм заборонено розповідати про все, що відбувалося у стінах бункера. Вони не мають права говорити навіть про їжу, яку приносили тим, хто перебуває в бункері.

Нагадаємо, у квітні 2022 року ЗМІ розкрили, хто входить до військового штабу Володимира Зеленського. За даними журналістів, главу держави оточують три умовні групи, до яких входять міністри, керівництво Офісу президента та військові командири.

Фокус також писав про те, що спецслужби країн Заходу знають, у якому бункері сидить Путін. За їхніми оцінками, російський президент залишає бункер вкрай рідко.