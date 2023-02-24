"Це мій дім": Зеленський показав кімнату, в якій "живе" на Банковій (відео)

Володимир Зеленський під час спілкування із журналістом Дмитром Комаровим також показав свій гардероб. У ньому є піджак, який український лідер планує вдягнути у день перемоги України.

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Президент України Володимир Зеленський показав журналістам кімнату на Банковій, де він живе останній рік з початку повномасштабної російсько-української війни. Відеокадри показали в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова.

Щоб потрапити до кімнати президента України журналістам довелося пройти низку анфіладних кімнат.

Кімната, де мешкає Володимир Зеленський, виявилася невеликою за розміром. У ній розташована масивна тумба з невеликою раковиною та широким дзеркалом угорі.

Тут же стоїть ліжко з кількома подушками та складеною ковдрою. Біля ліжка на маленькій відкритій вішалці висить верхній одяг президента. А біля ліжка стоїть взуття – білі спортивні кросівки.

Вікна у кімнаті українського лідера наглухо зашторені важкими портьєрами.

Також Володимир Зеленський показав Комарову власний гардероб. У ньому в основному однотонні куртки захисного кольору та військові черевики. Однак у вбиральні журналіст помітив також кілька піджаків у захисних чохлах.

Президент України навіть дістав один із них — темного стриманого кольору — і сказав, що це своєрідний символ мирного життя і він одягне цей піджак одразу після перемоги України.

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Нагадаємо, 19 лютого журналістам показали бункер Володимира Зеленського. Український президент разом із оточенням пробув у притулку без світла та мобільного зв'язку практично до початку травня 2022 року, хоча спочатку йшлося про кілька днів.

Фокус також писав, що у квітні 2022 року ЗМІ розкрили, хто входить до військового штабу Володимира Зеленського. За даними журналістів, главу держави оточують три умовні групи, до яких входять міністри, керівництво Офісу президента та військові командири.