Журналісти показали наслідки вибухів на військовому аеродромі в Єйську (фото)

Розслідувачі опублікували супутникові знімки підсмаленого полігону ППО неподалік аеродрому. На летовищі раніше знаходилось понад 10 ворожих винищувачів.

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Журналісти оприлюднили знімки з супутника полігону ППО неподалік військового аеродрому у російському Єйську. На них можна побачити погорілі ділянки. Також опубліковані знімки з самого летовища за 15 лютого, на яких можна розгледіти ворожі літаки. Про це стало відомо з поста у соцмережах проєкту "Схеми".

"У розпорядженні "Схем" є супутникові знімки Planet Labs за 1 березня, на яких можна побачити наслідки пожежі на території полігону ППО, що знаходиться західніше аеродрому", — повідомили журналісти.

Фото: Схеми Фото: Схеми

Супутник ще не зафіксував аеродром, тому стан його нині невідомий. Однак завдяки фото за 15 лютого розслідувачі визначили, які саме літаки були розміщені там раніше.

Станом на 15 лютого, згідно з аналізом авторів проєкту, на сході летовища стояли два винищувачі МіГ-29 та шість — Су-34 або Су-3, а також два пасажирських літаки Ту-134, два транспортних Ан-72 та один протичовновий Іл-38.

[ + – ] Супутниковий знімок східної частини аеродрому у Єйську від 15 лютого Фото: Схеми

Також розслідувачі ідентифікували у центральній частині летовища три протичовнові літаки Іл-38, три винищувачі Су-27 й транспортний Ан-72.

[ + – ] Супутниковий знімок центральної частини аеродрому у Єйську від 15 лютого Фото: Схеми

На заході аеродрому були розміщені три транспортних літаки Ан-24 або Ан-26 та один пасажирський типу Іл-62.

[ + – ] Супутниковий знімок західної частини аеродрому у Єйську від 15 лютого Фото: Схеми

Що вже відомо?

Про вибухи на військовому аеродромі у Єйську розповіли місцеві телеграм-канали 28 лютого. За словами очевидців, пролунало два вибухи й спалахнув склад. Голова Єйського району Роман Бублик пояснив вибухи військовими тактичними навчаннями.

Летовище у Єйську — аеродром спільного базування ВМФ, ВПС та ФАПТ РФ. Там базуються 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ на різнорідній техніці.

Нагадаємо, 1 березня, Міноборони Білорусі опублікували відео з начебто непошкодженим літаком А-50 у Мачулищах. Раніше повідомлялося про знищення цього літака білоруськими партизанами. Місцева моніторингова група, однак, не вважає кадри доказом, що літак цілий. Розслідувачі помітили, що літак зафільмували тільки на землі та не з усіх ракурсів.