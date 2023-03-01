На южном берегу Крыма прогремели взрывы: что произошло (видео)

Около 20:00 жители оккупированного полуострова писали в соцсетях о взрывах в Ялте, а часом позже громкие звуки напугали людей в Бахчисарае. По предварительным данным, в городе подорвали воинскую часть ВС РФ.

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В среду, 1 марта, в оккупированной Ялте прогремел взрыв. Об этом сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер".

Около 20:00 подписчики Телеграм-канала сообщили о том, что в Ялте был слышен громкий взрыв.

Люди жаловались на то, что у них затряслась мебель и зазвенели стекла в окнах. Звук был настолько мощным, что в Ялте также сработали сигнализации у машин, которые стояли припаркованные у домов.

Жителей города напугали также звуки взлетающих самолетов, которые были слышны параллельно со взрывом.

Кроме Ялты, шумно было также и в Гурзуфе.

Взрывы в Бахчисарае: жители сообщают об уничтожении воинской части ВС РФ

Несколько позже люди сообщили, что слышали звуки, похожие на взрывы, и в Бахчисарае.

Жители утверждают, что слышали звуки, похожие на работу систем ПВО оккупантов в районе воинской части на Симферопольской улице. Причем взрывы были настолько сильными, что их услышали даже на северной стороне Севастополя, от которой до Бахчисарая — около 25 километров.

Около 21:00 появилась информация о том, что в Бахчисарае по предварительной информации была взорвана воинская часть, со стороны которой и доносились резкие звуки, напугавшие жителей города.

[ + – ] По предварительной информации в Бахчисарае неизвестные взорвали воинскую часть по улице Симферопольская

Там был расположен инженерный склад воинской части 758-го центра материально-технического обеспечения ЧФ РФ и склад 133-й бригады МТО ЧФ РФ. Именно 133-я бригада обеспечивает снабжение и логистику подразделений 22-го армейского корпуса ЧФ РФ, участвующих в российской агрессии в Украине.

Заметим, что оккупационная администрации Крыма никак не прокомментировала звуки взрывов. Об этом в своих телеграм-канал не написали ни "глава" АР Крым Сергей Аксенов, ни "мэр" Бахчисарая Дмитрий Скобликов.

Напомним, 1 марта появилась информация о том, что на аэродроме Мелитополя взорвали базу ВС РФ. По словам мэра города Ивана Федорова, первые звуки, напоминающие взрывы, раздались в районе аэропорта и военной базы ВС РФ в 13:00. Чуть позже над местом инцидента поднялся черный дым.

Фокус также писал о том, что 28 февраля на военном аэродроме в российском Ейске произошли взрывы. По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, именно с этого аэродрома взлетали самолеты, которые обстреливали Украину ракетами.