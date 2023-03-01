На південному березі Криму пролунали вибухи: що сталося (відео)

Близько 20:00 жителі окупованого півострова писали в соцмережах про вибухи в Ялті, а годиною пізніше гучні звуки налякали людей у Бахчисараї. За попередніми даними, у місті підірвали військову частину ЗС РФ.

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У середу, 1 березня, в окупованій Ялті пролунав вибух. Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер".

Близько 20:00 підписники Телеграм-каналу повідомили, що в Ялті було чутно гучний вибух.

Люди скаржилися на те, що в них затремтіли меблі і задзвеніли шибки у вікнах. Звук був настільки потужним, що у Ялті також спрацювали сигналізації у машин, які стояли припарковані біля будинків.

Жителів міста налякали також звуки літаків, що злітали, які було чути паралельно з вибухом.

Крім Ялти, шумно було також і в Гурзуфі.

Вибухи у Бахчисараї: жителі повідомляють про знищення військової частини ЗС РФ

Дещо пізніше люди повідомили, що чули звуки, схожі на вибухи, і в Бахчисараї.

Жителі стверджують, що чули звуки, схожі на роботу системи ППО окупантів у районі військової частини на вулиці Сімферопольській. Причому вибухи були настільки сильними, що їх почули навіть на північному боці Севастополя, від якого до Бахчисараю близько 25 кілометрів.

Близько 21:00 з'явилася інформація про те, що в Бахчисараї, за попередньою інформацією, було підірвано військову частину, з боку якої й лунали різкі звуки, що налякали жителів міста.

[ + – ] За попередньою інформацією, в Бахчисараї невідомі підірвали військову частину на вулиці Сімферопольська.

Там був розташований інженерний склад військової частини 758 центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ РФ і склад 133-ї бригади МТЗ ЧФ РФ. Саме 133-та бригада забезпечує постачання та логістику підрозділів 22-го армійського корпусу ЧФ РФ, які беруть участь у російській агресії в Україні.

Зауважимо, що окупаційна адміністрація Криму ніяк не прокоментувала звуки вибухів. Про це у своїх телеграм-канал не написали ні "голова" АР Крим Сергій Аксьонов, ні "мер" Бахчисараю Дмитро Скобліков.

Нагадаємо, 1 березня з'явилася інформація про те, що на аеродромі Мелітополя підірвали базу ЗС РФ. За словами мера міста Івана Федорова, перші звуки, що нагадують вибухи, пролунали в районі аеропорту та військової бази ЗС РФ о 13:00. Трохи згодом над місцем інциденту піднявся чорний дим.

Фокус також писав про те, що 28 лютого на військовому аеродромі в російському Єйську сталися вибухи. За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, саме з цього аеродрому злітали літаки, які обстрілювали Україну ракетами.