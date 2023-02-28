Поряд із об'єктом "Газпрому" в Підмосков'ї впав "невідомий" безпілотник, — росЗМІ

Дрон виявили за десять метрів від забору газової компресорної станції.

Related video

Невідомий безпілотник упав поряд із об'єктом "Газпрому" в Коломенському районі Підмосков'я. Про це із посиланням на джерело повідомляє російське медіа SHOT.

Дрон виявили за десять метрів від забору газової компресорної станції. На місце виїхали сапери та екстрені служби. Внаслідок катастрофи вибуху не було. Звідки прилетів дрон і кому належить — у Росії не знають.

[ + – ] Фото з Телеграм

За попередніми даними росіян, це був ударний БПЛА UJ-22 Airborne, який виробляє "Укрджет". Максимальна дальність польоту – 800 кілометрів. Швидкість – близько 130-140 км/год. Мінімальна висота польоту – 50 метрів. Максимум така машина може підняти близько 15-20 кілограмів. Це 30 гранат F1 або 4 постріли від РПГ-7.

Повідомляють, що, ймовірно, дрон різко втратив висоту (можливо скінчилося паливо), зачепився за дерева і пошкодив крило, тому й упав.

До речі, сьогодні, 28 лютого, у російському місті Туапсі Краснодарського краю безпілотники, начинені вибухівкою, атакували нафтобазу "Роснафти".

Також сьогодні ВКС Росії, за інформацією журналістів, піднімали винищувачі через повідомлення про появу в небі невідомого об'єкта, а на території аеропорту було оголошено план "Килим".

За даними сервісу Flightradar, літаки облітають стороною Пулково або нарізають кола, якщо їм потрібно приземлитися в Пітері.

Так, за повідомленням росЗМІ, рейс "Перемоги" з Москви до Санкт-Петербурга здійснює коло над Валдайським національним парком. Борти не наближаються до 200 кілометрів.

Крім того, в результаті атаки хакерів 28 лютого в декількох регіонах Росії зазвучали сигнали повітряної тривоги.