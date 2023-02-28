У Росії пролунала повітряна тривога: влада заявила про злом радіо і ТБ (відео)

Попередження про ракетні удари з'явилося на низці телеканалів і радіостанцій у Москві, Підмосков'ї, Санкт-Петербурзі, Казані, Бєлгороді, Саратові, Воронежі, Краснодарі, Пермі.

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Внаслідок хакерської атаки 28 лютого у декількох регіонах Росії зазвучали сигнали повітряної тривоги. Про це в офіційному Telegram-каналі повідомила пресслужба російського Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Згідно із заявою відомства, інформацію про повітряну тривогу передають через радіостанції і телеканали через злом серверів. МНС запевняє, що сигнали помилкові, а росіянам нічого не загрожує.

Як пишуть російські Telegram-канали з посиланням на очевидців, сигнали тривоги з'явилися в Москві, Підмосков'ї, Санкт-Петербурзі, Ленінградській області, Казані, Бєлгороді, Саратові, Воронежі, Краснодарі, Пермі. Наприклад, у Санкт-Петербурзі сирена і заставка із закликом вирушити в укриття з'явилися на телеканалі 2х2 під час показу дитячих мультфільмів і протрималася близько 10 хвилин. У Московській області в ефірі каналів "Суббота", "ТНТ4", "2х2" продемонстрували такі ж сигнали, а жіночий голос наказав негайно ховатися через "загрозу ракетного удару".

На подію відреагував оперативний штаб Бєлгородської області:

"Мовлення кількох радіостанцій сьогодні вранці зламали імовірно з боку суміжної держави. У звуковому повідомленні уточнюється, що в Бєлгороді оголошено повітряну тривогу, громадян просять спуститися в укриття. Мета повідомлення — посіяти паніку серед мирних бєлгородців".

22 лютого у містах Росії вже лунали сигнали повітряної тривоги. За даними ЗМІ, невідомі хакери зламали сервери комерційних радіостанцій Comedy radio, "Гумор FM" та "Авторадіо", змінивши мовлення.

23 лютого хакери зламали радіостанції в окупованому Криму, запустивши голосове звернення від імені голови ГУР МО України Кирила Буданова. Голос пообіцяв, що півострів повернеться "додому" разом із усіма захопленими територіями на півдні, а всіх зрадників буде знищено.