"Час діяти": хакери зламали радіо та включили "звернення" Буданова в Криму

У Криму на радіостанціях "заговорив" голова ГУР Кирило Буданов, закликаючи патріотів України діяти.

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Хакери зламали російські радіостанції у Криму та пустили в ефір звернення нібито від імені начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Про це пише агентство "РИА Новости".

У російському "міністерстві" внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму заявили, що в кількох районах півострова були зламані трансляції радіостанцій "Супутник у Криму" та "Віра". Замість запланованих програм в ефірі зазвучало звернення нібито від імені Кирила Буданова до українців, які мешкають в окупованому регіоні.

"Громадяни України, до вас звертається Кирило Буданов. Україна повертає всі захоплені території: Донбас, а також Крим та весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника, де б вони не ховалися — усі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам: настав час діяти. Чекайте, ми йдемо до вас. Слава Україні!" — такі слова пролунали з магнітофона на відеозаписі, опублікованому в Мережі.

Російська влада запевняє, що мовлення радіостанцій було швидко відновлено. Крім того, хакерам нібито не вдалося транслювати звернення у Сімферополі та Севастополі.

Наприкінці січня Кирило Буданов справді заявляв, що Україна планує звільнити окупований Крим до літа. На його думку, саме там закінчиться російсько-українська війна. Глава ГУР запевняє, що Росія не застосовуватиме ядерну зброю у разі проникнення українських військ на територію захопленого півострова.