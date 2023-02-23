"Время действовать": хакеры взломали радио и включили "обращение" Буданова в Крыму

В Крыму на радиостанциях "заговорил" глава ГУР Кирилл Буданов, "призывая" патриотов Украины действовать.

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Хакеры взломали российские радиостанции в Крыму и пустили в эфир обращение якобы от имени начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

В российском "министерстве" внутренней политики, информации и связи Крыма заявили, что в нескольких районах полуострова были взломаны трансляции радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера". Вместо запланированных программ в эфире зазвучало обращение якобы от лица Кирилла Буданова к украинцам, проживающим в оккупированном регионе.

"Граждане Украины, к вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории: Донбасс, а также Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, где бы они ни скрывались — все они будут ликвидированы. Всем патриотам: время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!" — такие слова прозвучали из магнитофона на видеозаписи, опубликованной в Сети.

Российские власти уверяют, что вещание радиостанций было быстро восстановлено. Кроме того, хакерам якобы не удалось транслировать обращение в Симферополе и Севастополе.

В конце января Кирилл Буданов действительно заявлял, что Украина планирует освободить оккупированный Крым к лету. По его мнению, именно там закончится и российско-украинская война. Глава ГУР уверяет, что Россия не станет применять ядерное оружие в случае проникновения украинских войск на территорию захваченного полуострова.

В декабре Кирилл Буданов рассказал, что Украина будет освобождать Крым силой и дипломатией. Подразделения украинских войск могут зайти на полуостров летом 2023 года, а сейчас разведка сотрудничает для этого с западными партнерами.