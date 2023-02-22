"Загроза ракетних ударів": у РФ по радіо ввімкнули сигнал повітряної тривоги, — ЗМІ (відео)

Жителі Бєлгорода, Підмосков'я, Казані, П'ятигорська та інших міст замість улюблених пісень насолоджувалися звуками сирени. Російська влада говорить про злом супутника та "витівки посібників Києва".

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У кількох містах Росії вранці 22 лютого по радіо пролунали сигнали повітряної тривоги. Про це повідомила низка російських ЗМІ.

Сигнал звучав по радіо у Бєлгороді, Старому Осколі, Уфі, Казані, Новоуральську та Підмосков'ї. Можливо, хтось зламав частоту радіостанцій Comedy radio, "Юмор FM" і "Авторадио", уточнює російське медіа Baza.

Видання "Осторожно новости" повідомило про сигнали у П'ятигорську, Тюмені, Воронежі, Казані, Нижньому Новгороді й Магнітогорську. Влада Воронезької області заявила про злом, який влаштували "посібники київського режиму".

"Замість улюблених пісень грала тільки сирена. Невідомі зламали супутник Eutelsat W4, з якого йде радіосигнал до регіонів", — пише Mash.

Російське МНС пізніше повідомило, що повітряна тривога й оголошення про загрозу ракетного удару пролунали внаслідок хакерської атаки на сервери низки комерційних радіостанцій.

"Ця інформація є фейком і не відповідає дійсності. Переконливе прохання слідкувати за повідомленнями в офіційних джерелах", — наголосило відомство.

Оперативний штаб Бєлгородської області повідомив про злам однієї з радіостанцій "імовірно, з українського боку".

"Мета — посіяти паніку серед мирних бєлгородців. У разі НС вся оперативна інформація буде розміщена в акаунтах оперштабу та інших офіційних джерелах", — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що російські пропагандисти 20 лютого обговорювали візит президента США Джо Байдена до Києва. Телеведуча Ольга Скабєєва розповіла про нібито спеціальне увімкнення сигналу повітряної тривоги для Байдена в центрі Києва.

У грудні минулого року сирена повітряної тривоги увімкнулася у російському місті Енгельс Саратовської області. У місті розташована авіабаза "Енгельс", на якій стоять бомбардувальники Ту-160 та Ту-95 МС.

На військовому аеродромі "Енгельс" не раз траплялися вибухи. За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, "бавовна" була наслідком російської агресії в Україні.