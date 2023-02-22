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Світ Російсько-українська війна

"Загроза ракетних ударів": у РФ по радіо ввімкнули сигнал повітряної тривоги, — ЗМІ (відео)

повітряна тривога, сигнали повітряної тривоги
Фото: Global Look | Невідомі зламали супутник Eutelsat W4, від якого йде радіосигнал до регіонів, стверджують місцеві ЗМІ

Жителі Бєлгорода, Підмосков'я, Казані, П'ятигорська та інших міст замість улюблених пісень насолоджувалися звуками сирени. Російська влада говорить про злом супутника та "витівки посібників Києва".

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У кількох містах Росії вранці 22 лютого по радіо пролунали сигнали повітряної тривоги. Про це повідомила низка російських ЗМІ.

Сигнал звучав по радіо у Бєлгороді, Старому Осколі, Уфі, Казані, Новоуральську та Підмосков'ї. Можливо, хтось зламав частоту радіостанцій Comedy radio, "Юмор FM" і "Авторадио", уточнює російське медіа Baza.

Видання "Осторожно новости" повідомило про сигнали у П'ятигорську, Тюмені, Воронежі, Казані, Нижньому Новгороді й Магнітогорську. Влада Воронезької області заявила про злом, який влаштували "посібники київського режиму".

"Замість улюблених пісень грала тільки сирена. Невідомі зламали супутник Eutelsat W4, з якого йде радіосигнал до регіонів", — пише Mash.

Російське МНС пізніше повідомило, що повітряна тривога й оголошення про загрозу ракетного удару пролунали внаслідок хакерської атаки на сервери низки комерційних радіостанцій.

"Ця інформація є фейком і не відповідає дійсності. Переконливе прохання слідкувати за повідомленнями в офіційних джерелах", — наголосило відомство.

Оперативний штаб Бєлгородської області повідомив про злам однієї з радіостанцій "імовірно, з українського боку".

"Мета — посіяти паніку серед мирних бєлгородців. У разі НС вся оперативна інформація буде розміщена в акаунтах оперштабу та інших офіційних джерелах", — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що російські пропагандисти 20 лютого обговорювали візит президента США Джо Байдена до Києва. Телеведуча Ольга Скабєєва розповіла про нібито спеціальне увімкнення сигналу повітряної тривоги для Байдена в центрі Києва.

У грудні минулого року сирена повітряної тривоги увімкнулася у російському місті Енгельс Саратовської області. У місті розташована авіабаза "Енгельс", на якій стоять бомбардувальники Ту-160 та Ту-95 МС.

На військовому аеродромі "Енгельс" не раз траплялися вибухи. За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, "бавовна" була наслідком російської агресії в Україні.