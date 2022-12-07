"На території військової частини": у російському Енгельсі пролунала сирена повітряної тривоги (відео)

Російські ЗМІ повідомили, що на території військової частини у місті Енгельс пролунала сирена повітряної тривоги.

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У російському місті Енгельс Саратовської області пролунала сирена повітряної тривоги. Це сталося вчора ввечері, про що повідомило російське пропагандистське агентство ТАРС у Telegram.

"Звуки сирени пролунали на території аеродрому в Енгельсі Саратовської області, де 5 грудня перехопили український безпілотник", — йдеться у повідомленні.

РосЗМІ повідомили, що перший заступник начальника Енгельського району Євген Шпольський заявив, що сирена пролунала на території місцевої військової частини, а тому цивільному сектору нічого не загрожує.

Причина сирени не вказується.

Також у мережі поширюється відео, на якому, як повідомляється, знято повітряну сирену в Енгельсі.

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Місто Енгельс

Енгельс — місто в Саратовській області Росії. У ньому проживає понад 225 тисяч людей. Відразу за східним кордоном міста знаходиться авіабаза Енгельс ВКС РФ. На ній розташовані літаки-бомбардувальники Ту-160 і Ту-95 МС крилаті ракети, що мають на озброєнні, з ядерними боєголовками.

Нагадаємо, що вранці 5 грудня на російському військовому аеродромі в Енгельсі сталася надзвичайна подія. За заявами росЗМІ, було пошкоджено два літаки від удару невідомого безпілотника.

Раніше Фокус писав, що, на думку чиновників Заходу, атаки на аеродроми в глибині Росії завдадуть потужного психологічного удару по російським політикам та військам. Москві доведеться набагато ретельніше подумати про те, як забезпечити безпеку своїх стратегічних бомбардувальників, які дислокуються в тилу.

Також повідомлялося, що з'явилися нові супутникові знімки аеродрому "Енгельс" після вибуху. На фотографіях можна побачити щонайменше один пошкоджений бомбардувальник Ту-95. На день перед вибухом на аеродромі під Рязанню знаходилися 30 бойових та вантажних літаків.