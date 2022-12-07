"На территории военной части": в российском Энгельсе прозвучала сирена воздушной тревоги (видео)

Российские СМИ сообщили, что на территории военной части в городе Энгельс прозвучала сирена воздушной тревоги.

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В российском городе Энгельс Саратовской области прозвучала сирена воздушной тревоги. Это произошло вчера вечером, о чем сообщило российское пропагандистской агентство ТАСС в Telegram.

"Звуки сирены прозвучали на территории аэродрома в Энгельсе Саратовской области, где 5 декабря перехватили украинский беспилотник", — сказано в сообщении.

РосСМИ сообщили, что первый заместитель начальника Энгельсского района Евгений Шпольский заявил, что сирена прозвучала на территории местной военной части, а потому гражданскому сектору ничего не угрожает.

Причина сирены не указывается.

Также в сети распространяется видео, на котором, как сообщается, запечатлена воздушная сирена в Энгельсе.

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Город Энгельс

Энгельс — город в Саратовской области России. В нем проживает более 225 тысяч человек. Сразу за восточной границей города находится авиабаза Энгельс ВКС РФ. На ней расположены самолеты-бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 МС имеющие на вооружении крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Напомним, что утром 5 декабря на российском военном аэродроме в Энгельсе произошло чрезвычайное происшествие. По заявлениям росСМИ, было повреждено два самолета от удара неизвестного беспилотника.

Ранее Фокус писал, что, по мнению чиновников Запада, атаки на аэродромы в глубине России нанесут мощный психологический удар по российскими политикам и войскам. Москве придется гораздо тщательнее подумать о том, как обеспечить безопасность своих стратегических бомбардировщиков, дислоцирующихся в тылу.

Также сообщалось, что появились новые спутниковые снимки аэродрома "Энгельс" после взрыва. На фотографиях можно заметить по меньшей мере один поврежденный бомбардировщик Ту-95. В день перед взрывом на аэродроме под Рязанью находились 30 боевых и грузовых самолетов.