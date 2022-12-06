"Стали уязвимыми": взрывы на аэродромах в РФ окажут мощный психологический эффект, — СМИ

Журналисты пишут, что у России уже закончились запасы иранских дронов-камикадзе. На Западе считают, что новые атаки России по Украине отражают растущее отчаяние Путина.

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Атаки на аэродромы в глубине России нанесут мощный психологический удар по российскими политикам и войскам. Москве придется гораздо тщательнее подумать о том, как обеспечить безопасность своих стратегических бомбардировщиков, дислоцирующихся в тылу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимных западных чиновников.

Издание пишет, что Украина не взяла на себя ответственность за вчерашние взрывы на аэродромах в РФ. Однако Россия ответила массированным ударом.

И вот высокопоставленные западные чиновники на условиях анонимности заявили журналистам, что удары внутри России стали самыми сильными с момента ее вторжения в Украину 24 февраля.

"Если это были украинцы, то это действительно показывает, что они могут действовать в России по своему усмотрению. И это будет глубоко беспокоить россиян. Психологически, я думаю, это наносит удар", — сказал один из собеседников.

На Западе уверены, что именно на базе "Энгельс" Россия хранила свои стратегические бомбардировщики дальнего действия, но теперь ей придется подумать об их перемещении.

"Это может привести к тому, что эти бомбардировщики будут рассредоточены по разным местам. Это, безусловно, делает русских менее уверенными в своей безопасности", — сказал источник.

Издание пишет, что военные аналитики рассматривают удары беспилотников по России как ответ на ее атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Источники заявили журналистам, что заявления Украины о 85-процентном успехе в сбивании российских ракет заслуживают доверия. Более того, у Москвы уже закончились иранские дроны-камикадзе.

В материале сказано, что с октября Россия использовала бомбардировщики в своей кампании по разрушению энергосистемы Украины. По словам западных официальных лиц, атаки отражают растущее отчаяние президента России Владимира Путина.

Напомним, что утром 5 декабря на российском военном аэродроме в Энгельсе произошло чрезвычайное происшествие. По заявлениям росСМИ, было повреждено два самолета от удара неизвестного беспилотника.

Кроме того, аналитики заявили, что кроме Энгельс-2 была атакована авиабаза Дягилево. По словам аналитиков, на авиабазе в Дягилево дислоцируется 43-й боевого применения и переучивание летного состава, а также 203-й отдельный гвардейский авиаполк самолетов-заправщиков.

Также Фокус писал, что в ЕС прокомментировали взрывы на аэродромах под Рязанью и в Энгельсе. По словам спикера внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Украина, согласно международному праву, может защищать своих людей и территорию от российской агрессии.