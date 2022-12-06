"Стали вразливими": вибухи на аеродромах у РФ матимуть потужний психологічний ефект, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що Росія вже закінчила запаси іранських дронів-камікадзе. На Заході вважають, що нові атаки Росії по Україні зображують дедалі більший розпач Путіна.

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Атаки на аеродроми в глибині Росії завдадуть потужного психологічного удару по російських політиках і військах. Москві доведеться набагато ретельніше подумати про те, як забезпечити безпеку своїх стратегічних бомбардувальників, які дислокуються в тилу. Про це пише Reuters з посиланням на анонімних західних чиновників.

Україна не взяла на себе відповідальність за вчорашні вибухи на аеродромах у РФ. Проте Росія відповіла масованим ударом.

І ось високопосадовці на умовах анонімності заявили журналістам, що удари всередині Росії стали найсильнішими з моменту її вторгнення в Україну 24 лютого.

"Якщо це були українці, то це дійсно показує, що вони можуть діяти в Росії на свій розсуд. І це глибоко турбуватиме росіян. Психологічно, я думаю, це завдає удару", — сказав один зі співрозмовників.

На Заході впевнені, що саме на базі "Енгельс" Росія зберігала свої стратегічні бомбардувальники дальньої дії, але тепер їй доведеться подумати про їхнє переміщення.

"Це може призвести до того, що ці бомбардувальники будуть розосереджені по різних місцях. Це, безумовно, робить росіян менш впевненими у своїй безпеці", — сказало джерело.

Видання пише, що військові аналітики розглядають удари безпілотників по Росії як відповідь на її атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Джерела заявили журналістам, що заяви України про 85-відсотковий успіх у збиванні російських ракет заслуговують на довіру. Щобільше, у Москви вже закінчились іранські дрони-камікадзе.

У матеріалі сказано, що з жовтня Росія використала бомбардувальники у своїй кампанії з руйнування енергосистеми України. За словами західних офіційних осіб, атаки зображують дедалі більший розпач президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, що вранці 5 грудня на російському військовому аеродромі в Енгельсі сталася надзвичайна подія. За заявами росЗМІ, було пошкоджено два літаки від удару невідомого безпілотника.

Крім того, аналітики заявили, що окрім Енгельс-2 була атакована авіабаза Дягілєво. За словами аналітиків, на авіабазі в Дягілєві дислокується 43-й бойового застосування та переучування льотного складу, а також 203-й окремий гвардійський авіаполк літаків-заправників.

Також Фокус писав, що в ЄС прокоментували вибухи на аеродромах під Рязанню та в Енгельсі. За словами спікера зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, Україна, згідно з міжнародним правом, може захищати своїх людей та територію від російської агресії.