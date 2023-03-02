"Всего 5 "прилетов": в Курской области заявили об обстреле поселка, есть жертвы

По словам губернатора Романа Старовойта, в поселке Теткино якобы погиб местный житель, еще одного госпитализировали с ранениями. Местные власти обвинили во всем ВСУ.

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Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли поселок Теткино. Об этом он написал в своем телеграм-канале в четверг, 2 марта.

По словам Старовойта, в результате обстрела погиб местный житель, еще одного мужчину госпитализировали с ранениями средней тяжести. Также губернатор заявил, что в поселке зафиксировали пять "прилетов".

"По предварительной информации повреждения осколками получили три домовладения. Окончательная ясность появится после подомового обхода. Также в результате обстрела в поселке нарушено электроснабжение", — написал Старовойт.

Взрывы и "прилеты" в Крыму, России и Беларуси

2 марта росСМИ сообщали, что В поселке Березовский Тульской области в районе улицы Молодежная произошел мощный взрыв, который слышали все местные жители. Позже в лесу нашли воронку глубиной до полуметра.

Также 2 марта российские медиа сообщали, что два беспилотника в ночь на 1 марта попытались атаковать воинскую часть россиян во временно оккупированном Крыму.

Вечером 1 марта крымские телеграм-каналы писали о взрыве в Ялте, у некоторых жителей города затряслась мебель и зазвенели стекла в окнах. Громко было и в Гурзуфе.

В тот же день, 1 марта журналисты, показали последствия взрывов на военном аэродроме в российском Ейске. СМИ обнародовали снимки со спутника полигона ПВО недалеко от военного аэродрома в российском Ейске. На них можно увидеть сгоревшие участки.

Утром 26 февраля в окрестностях белорусского военного аэродрома "Мачулищи", откуда взлетают самолеты ВС РФ для нанесения ударов по территории Украины, раздались взрывы. Глава BYPOL Александр Азаров рассказал, что во время атаки был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 Воздушно-космических сил России. По его словам, за взрывом на "Мачулищах" стоят белорусские партизаны, участники плана "Перамога".

Ранее сообщалось о серии прилетов беспилотных аппаратов по территории РФ. В течение суток 28 февраля неизвестные БПЛА были замечены в Подмосковье, в городе Туапсе Краснодарского края, а также в районе Санкт-Петербурга.