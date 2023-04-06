"Бой с режимом Путина": "Русский добровольческий корпус" повторно зашел в Брянскую область (видео)

Российские добровольцы показали кадры общения мужчины в камуфляже с автоматом c жителем села Случовск. Военные спросили, сколько километров до Москвы и продемонстрировали стрельбу из гранатомета. Российские власти рассказывали о "ликвидации украинской ДРГ".

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Бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" (РДК) 6 апреля в очередной раз посетили Брянскую область России. Видео опубликовано в Telegram-канале объединения.

"Несмотря на то, что губернатор [Брянской области Александр] Богомаз рапортовал об "успешном отражении атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ)", мы снова ловим его на лжи! Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК смогли пообщаться с местными жителями, вручить им листовки", — сказано в комментарии к видео.

На кадрах показано, как мужчина в камуфляже, вооруженный автоматом, общается с жителем села Случовск Погарского района Брянской области. Военные спрашивает, в каком селе они сейчас находятся и сколько километров до Москвы.

"Раздайте эти листовки знакомым. Вам хорошего дня и советую быть в убежище ближайшие часа 2. Сейчас идут обстрелы — идет бой с путинским режимом", — обратился он к местному жителю.

Далее на видео показана стрельба из гранатомета, но не уточняется, по каким целям.

"Обстрелы" Брянской области: что случилось в регионе 6 апреля?

Богомаз 6 апреля действительно докладывал о якобы проникла украинская ДРГ в районе села Случовск. Погрануправление ФСБ якобы вступило в бой с 20 "диверсантами". Российский губернатор говорил про якобы обстрел из минометов поселка Запесочье

"Пострадавших нет. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля", — отмечал чиновник.

Александр Богомаз обвинял ВСУ в обстреле Суземского района 5 апреля и якобы сбросе взрывного устройства с помощью БПЛА.

"Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. Разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — сообщал он.

Напомним, что росСМИ 5 апреля писали о падении украинского легкомоторного самолета в Клинцовском районе Брянской области РФ. Российские пограничники задержали выжившего пилота.

Первое упоминание о проникновении "украинской ДРГ" в Брянскую область было 2 марта. Богомаз тогда рассказывал об обстреле двигавшегося автомобиля, гибели мирного жителя и ранении 10-летнего ребенка.