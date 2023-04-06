Украинская ДРГ была уничтожена в Брянской области, — власти региона

Губернатор Александр Богомаз утверждает, что диверсантам в количестве 20 человек "нанесли огневое поражение". Перед этим, по его словам, район якобы подвергся обстрелу из минометов.

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В России заявили, что на территорию Брянской области якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Российский чиновник утверждает, что инцидент произошел в районе села Случовск Погарского района. Якобы пограничное управление УФСБ РФ вступила в бой с ДРГ в количестве 20 человек.

"Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение", — написал Богомаз

Минометный обстрел Брянской области

Ранее, утром 6 апреля, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли из минометов поселок Запесочье Погарского района.

"Пострадавших нет. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля. Оперативные службы работают на месте", — сообщил Богомаз.

Напомним, 5 апреля российские СМИ сообщили, что в Клинцовском районе Брянской области России упал украинский легкомоторный самолет. Также росСМИ опубликовали видео допроса пилота. Мужчина на видео утверждает, что за полет должен был получить 50 тысяч гривен. Позже в росСМИ заявили, что якобы два снаряда было сброшено на территорию комбината "Слава" Росрезерва. При этом россияне уверяют, что самолетов было два.

Ранее, 3 апреля, Александр Богомаз сообщил, что в Брянской области БПЛА атаковал местный военкомат в Севском районе. В результате сброса взрывного устройства было повреждено здание.