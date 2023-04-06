Украинский самолет перед посадкой совершил авианалет на завод в Брянской области, — росСМИ

Пропагандисты утверждают, что на месте приземления пилота нашли ручку рычага сброса снаряда, планшеты и видеокамеры, а до посадки авианалету якобы подвергся комбинат "Слава".

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В Брянской области нашли две воронки и осколки от авиабомбы после аварийной посадки самолета А-22 производства украинского предприятия "Аэропрокат". Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает российское медиа SHOT.

В росСМИ, ссылаясь на свои источники, утверждают, что якобы два снаряда было сброшено на территорию комбината "Слава" Росрезерва. При этом россияне уверяют, что самолетов было два.

Также сообщается, что на месте приземления пилота, помимо автомата и бронежилета, нашли ручку рычага сброса снаряда, два электронных планшета и две видеокамеры.

Аварийная посадка украинского самолета в Брянской области — что известно

5 апреля российские СМИ сообщили, что в Клинцовском районе Брянской области России упал украинский легкомоторный самолет, после чего на место крушения выдвинулись российские пограничники, которые задержали выжившего пилота.

Позже российские журналисты сообщили, что российские силовики нашли автомат и бронежилет летчика. По их информации, мужчина пытался спрятаться от работников ФСБ в лесах.

Также росСМИ опубликовали видео допроса пилота. Мужчина на видео утверждает, что за полет должен был получить 50 тысяч гривен. По его словам, он следовал за другим пилотом и не знал, что находится на территории России. Себя он называл частным пилотом.

Комбинат "Слава" — что о нем известно

Комбинат "Слава" расположен в поселке Лесное Суражского района Брянской области, он находится в 80 км от границы с Украиной. Предприятие контролируется управлением Федерального агентства по госрезервам России. В частности на предприятии расположены емкости с топливом.

В ночь на 6 декабря прошлого года предприятие было атаковано беспилотниками. БПЛА упали в трех метрах от емкостей с дизельным топливом. При этом пятитонные резервуары были пусты, поэтому на месте крушения не возник серьезный пожар. Ранее, 30 ноября, беспилотники уже атаковали российское предприятие. Тогда на территории "Славы" загорелось три резервуара с нефтепродуктами.