РосСМИ сообщили о крушение украинского самолета в Брянской области: что известно (фото)

Российские пропагандисты пишут, что украинский пилот пытался скрыться, но был задержан пограничниками. А Telegram-каналы выкладывают фото бронежилета и автомата, который якобы принадлежал задержанному.

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В Клинцовском районе Брянской области РФ упал украинский легкомоторный самолет, после чего на место крушения выдвинулись российские пограничники, которые задержали выжившего пилота. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА со ссылкой на погрануправление ФСБ в регионе.

"Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск", — говорится в сообщении.

Также в публикации сказано, что украинский пилот якобы пытался скрыться с места крушения и двигался в сторону украинской границы, однако впоследствии был задержан пограничным нарядом. Сейчас в отношение задержанного ведутся следственные мероприятия.

Российский Telegram-канал Mash опубликовал фото якобы задержанного украинского пилота. На снимке видно, как мужчину лет около 50 ведут сотрудники российской погранслужбы.

Также канал Baza опубликовал фото якобы приземлившегося в Брянской области украинского самолета. Сообщается, что рядом с самолетом были обнаружены присыпанные землей автомат, боеприпасы и бронежилет пилота.

Отметим, что имя якобы задержанного украинского пилота не называется. Также на момент публикации официальные украинские источники не комментировали данный инцидент.

Ранее сообщалось, что представители "Русского добровольческого корпуса", которые совершили вылазку на территорию Брянской области, выложили кадры, снятые на месте событий. На видео показана встреча с автомобилем, в котором находились гражданские лица.

В связи этим инцидентом член комитета Государственной Думы РФ по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев 3 марта призвал правительство РФ изменить статус так называемой "СВО" и объявить Украине полномасштабную войну.