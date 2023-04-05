РосЗМІ повідомили про аварію українського літака в Брянській області: що відомо (фото)

Російські пропагандисти пишуть, що український пілот намагався втекти, але його затримали прикордонники. А Telegram-канали викладають фото бронежилета та автомата, що нібито належали затриманому.

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У Клінцовському районі Брянської області РФ впав український легкомоторний літак, після чого на місце аварії висунулися російські прикордонники, які затримали пілота, який вижив. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА" з посиланням на прикордонне управління ФСБ у регіоні.

"Літак з невстановлених причин зазнав аварії в районі населеного пункту Бутовськ", — йдеться у повідомленні.

Також у публікації сказано, що український пілот нібито намагався втекти з місця аварії та рухався у бік українського кордону, проте згодом був затриманий прикордонним нарядом. Наразі щодо затриманого ведуться слідчі заходи.

Російський Telegram-канал Mash опублікував фото нібито затриманого українського пілота. На знімку видно, як чоловіка приблизно 50 років ведуть співробітники російської прикордонної служби.

Також канал Baza опублікував фото українського літака, який нібито приземлився в Брянській області. Повідомляється, що поряд із літаком було виявлено присипані землею автомат, боєприпаси та бронежилет пілота.

Зазначимо, що ім'я нібито затриманого українського пілота не називається. Також на момент публікації офіційні українські джерела не коментували цей інцидент.

Раніше повідомлялося, що представники "Російського добровольчого корпусу", які здійснили вилазку на територію Брянської області, виклали кадри, зняті на місці подій. На відео показано зустріч з автомобілем, у якому перебували цивільні особи.

У зв'язку з цим інцидентом член комітету Державної Думи РФ з оборони генерал-лейтенант Віктор Соболєв 3 березня закликав уряд РФ змінити статус так званої "СВО" та оголосити Україні повномасштабну війну.