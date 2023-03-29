"Російський добровольчий корпус" показав, як заходив до Брянської області (відео)

На відео показано, як диверсанти зупинили автомобіль, у якому були цивільні особи, та попросили обрати інший маршрут. Але, за повідомленнями російських ЗМІ, автомобіль був "розстріляний", і загинув водій.

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Через місяць після того, як представники "Російського добровольчого корпусу" здійснили вилазку на територію Брянської області, представники організації виклали кадри, зняті на місці подій. Про це повідомляється в їхньому Telegram-каналі.

На відео показано зустріч із автомобілем, у якому перебували цивільні особи. Представники "РДК" представилися їм як співробітники ФСБ, перегородили дорогу та попросили обрати інший маршрут.

Водночас російська влада звинуватила учасників організації в нападі в Брянській області й заявила про розстріл цивільного автомобіля та жертв.

"Тепер, коли всі конспірологи, "експерти" й інші шановні особи вже висловилися, ми покажемо вам обіцяне раніше відео, яке трохи прояснить події 2-го березня", — йдеться в повідомленні.

За словами авторів публікації, найголовніше чекає наприкінці, коли в їхнє поле зору потрапляє автомобіль із цивільним населенням.

"Ми не воюємо з мирними жителями. Ми не вбиваємо людей похилого віку, і жінок, і дітей, як це роблять солдати армії Путіна. Ми тут, щоб сказати всім громадянам РФ: настав час боротися", — заявив чоловік на відео.

Дениса Капустіна, засновника РДК, російська Федеральна служба безпеки оголосила в розшук на території РФ. Повідомляється, що стосовно Капустіна порушено справу про теракт, у березні його внесли до російського реєстру терористів і екстремістів.

Нагадаємо, що Путін нагородив медаллю "За відвагу" 11-річного хлопчика, якого нібито поранили диверсанти. У повідомленнях російських пропагандистів зазначається, що Федір Симоненко та ще дві дівчинки перебували в салоні червоної "ниви", водія якої нібито розстріляли терористи.

Глава РДК Капустін заявив, що акція в Брянській області проходила за попереднім погодженням із владою України, оскільки "інакше просто знищили б".

За даними розслідувачів із Bellingcat, праворадикальна діяльність Дениса Капустіна призвела до заборони на відвідування Шенгенської зони на 10 років. Стверджується, що він, попри заборону, активно взаємодіяв із праворадикалами в Німеччині, Франції, Болгарії та ін.