Путін нагородив медаллю героя російської пропаганди "хлопчика Федора"

В указі глави Кремля йдеться, що "хлопчик Федір" виявив мужність, відвагу та самовідданість при виконанні "громадянського обов'язку" під час рейду бійців РДК до Брянської області.

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Президент РФ Володимир Путін нагородив медаллю "За відвагу" Симоненка Федора Віталійовича, який став новим символом російської пропаганди як "хлопчик Федір". Про це йдеться у новому указі глави Кремля від 27 березня 2023 року.

В указі йдеться, що "хлопчика Федора" було нагороджено за мужність, відвагу і самовідданість, які були виявлені "при виконанні громадянського обов'язку".

У документі також йдеться, що Федір Симоненко є учнем Новоропської середньої освітньої школи у Брянській області.

Хто такий "хлопчик Федір"

Раніше повідомлялося, що в селі Сушани Брянської області РФ 2 березня ловили 40 "українських диверсантів", які нібито поранили 11-річного хлопчика. Саме цим хлопчиком і став Федір Симоненко. Як пишуть російські ЗМІ, Федір та ще дві дівчинки перебували в машині, коли по ній відкрили вогонь "українські диверсанти". Водія нібито було вбито.

"Одинадцятирічний Федір Симоненко та ще дві дівчинки їхали в тій самій червоній Ниві, водія якої розстріляли терористи. Але навіть після тяжкого поранення хлопчик не розгубився і діяв як справжній чоловік — відчинив двері машини та вивів малечу з-під вогню", — пишуть російські пропагандисти. .

Повідомляється, що дитина сховала дівчаток у безпечному місці, а сама змогла спіймати попутку. Він зрозумів, що поранений лише після того, як дістався додому. Родичі доправили його до лікарні.

Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, у Кремлі всі були "захоплені" вчинком Федора.

Нагадаємо, що в селі Сушани Брянської області російські силовики намагалися впоратися з двома групами так званих "українських диверсантів", які нібито зайшли 2 березня на територію Росії та взяли в заручники місцевих жителів, а також вбили чоловіка, який їхав в авто. РосЗМІ називали інцидент у Брянській області "повномасштабною битвою з українською ДРГ". До заручників потрапила родина з двома дітьми, мешканці села Сушани та Любечани. Ті, кому пощастило більше, ховалися у підвалах.

В Україні ж заявили, що випадок у Брянській області є продовженням трансформації РФ. Так, представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов сказав, що росіяни "починають прокидатися".

Проте відповідальність за подію взяв він "Російський Добровольчий Корпус".