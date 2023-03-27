Путин наградил медалью героя российской пропаганды "мальчика Федора"

В указе главы Кремля говорится, что "мальчик Федор" проявил мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении "гражданского долга" во время рейда бойцов РДК в Брянскую область.

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Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" Симоненко Федора Витальевича, который стал новым символом российской пропаганды как "мальчик Федор". Об этом сказано в новом указе главы Кремля от 27 марта 2023 года.

В указе говорится, что "мальчик Федор" был награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, которые были проявлены "при исполнении гражданского долга".

В документе также сказано, что Федор Симоненко является учащимся Новоропской средней образовательной школы в Брянской области.

Кто такой "мальчик Федор"

Ранее сообщалось, что в селе Сушаны Брянской области РФ 2 марта ловили 40 "украинских диверсантов", которые якобы ранили 11-летнего мальчика. Именно этим мальчиком и стал Федор Симоненко. Как пишут российские СМИ, Федор и еще две девочки находились в машине, когда по ней открыли огонь "украинские диверсанты". Водитель якобы был убит.

"Одиннадцатилетний Федор Симоненко и еще две девочки ехали в той самой красной Ниве, водителя которой расстреляли террористы. Но даже после тяжелого ранения мальчик не растерялся и действовал как настоящий мужчина — открыл дверь машины и вывел малышек из-под огня", — пишут российские пропагандисты.

Сообщается, что ребенок спрятал девочек в безопасном месте, а сам смог поймать попутку. Он понял, что ранен только после того, как добрался домой. Родственники доставили его в больницу.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, в Кремле все были "восхищены" поступком Федора.

Напомним, что в селе Сушаны Брянской области российские силовики пытались справиться с двумя группами так называемых "украинских диверсантов", которые якобы зашли 2 марта на территорию России и взяли в заложники местных жителей, а также убили ехавшего в авто мужчину. РосСМИ называли инцидент в Брянской области "полномасштабным сражением с украинской ДРГ". В заложники попала семья с двумя детьми, жители села Сушаны и Любечаны. Те, кому повезло больше — прятались в подвалах.

В Украине же заявили, что случай в Брянской области является продолжением трансформации РФ. Так, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что россияне "начинают просыпаться".

Однако ответственность за событие взял на себя "Русский Добровольческий Корпус".