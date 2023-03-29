"Русский добровольческий корпус" показал, как заходил в Брянскую область (видео)

На видео показано, как диверсанты остановили автомобиль, в котором находились гражданские лица, и попросили выбрать другой маршрут. Но, по сообщениям российских СМИ, автомобиль был якобы "расстрелян" и погиб водитель.

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Спустя месяц после того, как представители "Русского добровольческого корпуса" совершили вылазку на территорию Брянской области, представители организации выложили кадры, снятые на месте событий. Об этом сообщается в их Telegram-канале.

На видео показана встреча с автомобилем, в котором находились гражданские лица. Представители "РДК" представились им как сотрудники ФСБ, преградили дорогу и попросили выбрать другой маршрут.

В то же время российские власти обвинили участников организации в нападении в Брянской области и заявили о расстреле гражданского автомобиля и жертвах.

"Теперь, когда все конспирологи, "эксперты" и прочие уважаемые личности уже высказались, мы покажем вам, обещанное ранее видео, которое немного прояснит события 2-ого марта", — говорится в сообщении.

По словам авторов публикации, самое главное ждет в конце, когда в их поле зрения попадает автомобиль с гражданским населением.

"Мы не воюем с мирными жителями. Мы не убиваем стариков и женщин, и детей, как это делают солдаты армии Путина. Мы здесь, чтобы сказать всем гражданам РФ: пришло время бороться", — заявил мужчина на видео.

Дениса Капустина, основателя РДК, российская Федеральная служба безопасности объявила в розыск на территории РФ.

Сообщается, что в отношении Капустина возбуждено дело теракте, в марте он был внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

Напомним, что Путин наградил медалью "За отвагу" 11-летнего мальчика, которого якобы ранили диверсанты. В сообщениях российских пропагандистов отмечается, что Федор Симоненко и еще две девочки находились в салоне красной Нивы, водителя которой якобы расстреляли террористы.

Глава РДК Капустин заявил, что акция в Брянской области проходила по предварительному согласованию с властями Украины, поскольку "иначе просто уничтожили бы".

По данным расследователей из Bellingcat, праворадикальная деятельность Дениса Капустина привела к запрету на посещение Шенгенской зоны на 10 лет. Утверждается, что он, несмотря на запрет, активно взаимодействовал с праворадикалами в Германии, Франции, Болгарии и др.