РосСМИ сообщают о задержании украинского пилота в Брянской области (фото, видео)

По информации медиа, мужчина прятался от российских правоохранителей в лесу. Сам он утверждает, что должен был проверять украинскую ПВО. Автомат и бронежилет объясняет тем, что украинская тероборона "во всех стреляет".

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Украинский легкомоторный самолет упал вблизи села Бутовская в Брянской области. Пилот пытался скрыться на территории Украины, но был задержан сотрудниками пограничных управлений ФСБ РФ. Об этом со ссылкой на спецслужбу сообщили в MK.RU.

В российском СМИ задержанного пилота назвали гражданином Украины.

Источник SHOT рассказал, что в Брянской области сбили из стрелкового оружия украинский самолет Aeroprakt А-22.

Журналисты сообщили, что российские силовики нашли автомат и бронежилет летчика. По их информации, мужчина пытался спрятаться от работников ФСБ в лесах.

Позже российские медиа опубликовали фото и видео задержанного якобы украинского пилота.

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Что говорит пилот, задержанный в Брянской области

Мужчина на видео утверждает, что за полет должен был получить 50 тысяч гривен. По его словам, следовал за другим пилотом и не знал, что находится на территории России. Себя называет частным пилотом.

"Задача была такова: лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет. Контрольный полет на малых высотах, (прим.ред.: чтобы проверить) как работает наша ПВО", — заявил он.

Украинские силы ПВО и тероборону мужчина обвинил в том, что бойцы "стреляют во все, что двигается". Именно поэтому, по его словам, ему выдали для защиты оружие и бронежилет.

"Наши ТрО, если бы увидели меня с оружием, они бы начали стрелять. Они во всех стреляют", — говорит на видео задержанный.

Приземление самолета он объясняет не тем, что его сбили, а техническими проблемами – во время полета якобы сломался винт.

По данным журналистов, украинский самолет заметили местные жители и сообщили о нем правоохранителям.

"По предварительной версии, на самом деле пилот занимался разведкой по заданию ВСУ", — пишут в СМИ.

Напомним, сегодня в центре Москвы горело здание российского Минобороны. Площадь пожара составила 60 кв. метров, из здания эвакуировали работников.

Также сегодня в Москве мужчина вынес на помойку 20 гранат. Их обнаружил прохожий и вызвал полицию.

5 апреля представитель Службы безопасности Украины сообщил об обнаружении в Киевской области 15 предприятий, работавших на пользу вражеской спецслужбы.