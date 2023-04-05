В центре Москвы горело здание Минобороны РФ (видео)

В одном из зданий Минобороны страны-агрессорки возник пожар. Там были эвакуированы сотрудники административных подразделений министерства, огонь охватил 60 кв. метров.

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В столице РФ загорелось здание Министерства обороны. Источник возгорания находился в кабинете на третьем этаже. Об этом сообщили в медиа "112".

По данным журналистов, на место выехали сотрудники экстренных служб.

В СМИ добавили, что в этом здании размещены административные подразделения Минобороны. Также известно, что там были эвакуированы люди.

В настоящее время пожар ликвидирован. В экстренных службах рассказали, что возник он из-за аварийного режима электросети. Площадь пожара составила 60 кв. метров.

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