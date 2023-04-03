В Москве арестовали женщину, которую заподозрили в шпионаже против РФ

Подозреваемой, гражданство которой ФСБ не объявило, избрали меру пресечения – заключение под стражу.

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Хамовнический суд Москвы в понедельник, 3 апреля, санкционировал арест Оксаны Федоровой, подозреваемой в шпионаже. Об этом информирует "Интерфакс".

Пресс-секретарь судебной инстанции Анна Локтева заявила, что ходатайство следователя ФСБ одобрено. Подозреваемой в шпионаже избрали меру пресечения – заключение под стражу.

Она не смогла уточнить гражданство и сферу деятельности подозреваемой, объяснив, что материалы производства содержат гриф "секретно". Само заседание суда проходило в закрытом режиме. Подробности пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы относительно производства, фигуранткой которого является Оксана Федорова, она не объявила.

Фокус 30 марта сообщал, что на территории России сотрудники ФСБ задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Гражданина США обвинили в том, что он пытался на одном из предприятий российского ВПК собирать информацию. Как отметил пиарщик редакции 66.RU Ярослав Ширшиков, корреспондент уехал в Екатеринбург из российской столицы 29 марта, но с ним исчезла связь. Его коллеги попытались позвонить по телефону на личный номер журналиста, но телефон Гершковича оказался вне зоны досягаемости. Позже выяснилось, что его задержали российские спецслужбы.

Также 29 марта в США передали материалы в суд по обвинениям в шпионаже россиянина Сергея Черкасова. Он с помощью паспорта гражданина Бразилии приехал в США на учебу. Мужчина также планировал устроиться в Международный уголовный суд в период, когда инстанция собирала доказательства военных преступлений РФ в Украине. Наконец был разоблачен американскими правоохранителями и оказался за решеткой. Оказалось, что он в течение десяти лет работал над созданием новой личности для прикрытия новых контактов. Его разоблачили еще в 2022 году.