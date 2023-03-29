Хотел пойти работать в МКС: в США будут судить шпиона ГУР РФ (фото)

Российский шпион, приехавший в США с паспортом Бразилии, интересовался как Белый дом реагировал на увеличение количества войск России у границ Украины накануне вторжения.

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В Вашингтоне передают в суд материалы против шпиона ГРУ РФ, россиянина родом из Калининграда, который с помощью паспорта гражданина Бразилии приехал в США на учебу. Он также намеревался устроиться в Международный уголовный суд, но в конце концов был разоблачен и оказался за решеткой. Об этом 29 марта информирует The Washington Post.

Минюст США уже направил в Федеральный суд обвинительное заключение по "Виктору Мюллеру-Феррейре". Следствие установило, что мужчину, приехавшего на территорию страны с паспортом Бразилии, на самом деле зовут Сергей Черкасов. Он в течение десяти лет работал над созданием новой личности для прикрытия новых контактов. Его разоблачили еще в 2022 году.

В судебную инстанцию передали обвинения, оказавшиеся результатом многолетней работы ФБР. Правоохранители в ходе следственных мероприятий получили доступ к материалам, собранным представителями бразильских властей, а также разрешением на встречу с Черкасовым. В 2018 году ему удалось поступить на факультет международных отношений в Университет Джонса Хопкинса.

В последние годы благодаря своим контактам в Вашингтоне, как считают в ФБР, Черкасов представлял российскую разведку и передавал своим кураторам в ГРУ информацию о деятельности должностных лиц высокого уровня в администрации Байдена. Его интересовало, как реагировали на увеличение подразделений армии РФ у границ Украины накануне полномасштабного вторжения, которое произошло 24 февраля 2022 года.

Сергей Черкасов/Департамент юстиции США

Россиянин даже почти получил работу в Международном уголовном суде в Гааге, что было очень выгодно агентурной деятельности РФ. Планировалось, что он будет стажироваться шесть месяцев именно в период, когда инстанция собирала доказательства военных преступлений в Украине. Нидерланды получили предупреждение от ФБР, Черкасова задержали сразу же по прибытии в аэропорт и депортировали в Бразилию, где он был арестован. В настоящее время он отбывает 15-летний срок за подделку документов.

В США Черкасов был обвинен в агентурной деятельности в пользу иностранного государства. Он также подозревается в мошенничестве с банковскими счетами и визами. В Вашингтоне пока не сообщили подробности по поводу вероятной экстрадиции Черкасова.

Фокус 28 марта сообщал, что в Польше разоблачена шпионская сеть РФ. Правоохранители задержали троих человек. В общей сложности были задержаны 12 человек, которых также обвиняют в работе на организованную преступную группировку.