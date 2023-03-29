Хотів піти працювати в МКС: у США судитимуть шпигуна ГУР РФ (фото)

Російський шпигун, який приїхав у США з паспортом Бразилії, цікавився, як Білий дім реагував на збільшення кількості військ Росії біля кордонів України напередодні вторгнення.

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У Вашингтоні передають до суду матеріали проти шпигуна ГРУ РФ, росіянина родом із Калінінграда, який за допомогою паспорта громадянина Бразилії приїхав у США на навчання. Він також мав намір влаштуватися в Міжнародний кримінальний суд, але врешті був викритий і опинився за ґратами. Про це 29 березня інформує The Washington Post.

Мін’юст США вже спрямував до Федерального суду обвинувальний висновок щодо "Віктора Мюллера-Феррейри". Слідство встановило, що чоловіка, який приїхав на територію країни з паспортом Бразилії, насправді звати Сергій Черкасов. Він протягом десяти років працював над створенням нової особистості для прикриття з новими контактами. Його викрили ще у 2022 році.

До судової інстанції передали обвинувачення, які виявилися результатом багаторічної роботи ФБР. Правоохоронці під час слідчих заходів отримали доступ до матеріалів, які зібрали представники бразильської влади, а також отримали дозвіл на зустріч із Черкасовим. У 2018 році йому вдалося вступити на факультет міжнародних відносин в Університет Джонса Гопкінса.

Останніми роками завдяки своїм контактам у Вашингтоні, як вважають у ФБР, Черкасов представляв російську розвідку та передавав своїм кураторам у ГРУ інформацію щодо діяльності посадовців високого рівня в адміністрації Байдена. Його цікавило, як реагували на збільшення підрозділів армії РФ біля кордонів України напередодні повномасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року.

Сергій Черкасов/Департамент юстиції США

Росіянин навіть майже отримав роботу в Міжнародному кримінальному суді у Гаазі, що була дуже вигідною для агентурної діяльності РФ. Планувалося, що він стажуватиметься шість місяців саме в період, коли інстанція збирала докази воєнних злочинів РФ в Україні. Нідерланди отримали попередження від ФБР, Черкасова затримали одразу ж після прибуття в аеропорт і депортували в Бразилію, де він був заарештований. Зараз він відбуває 15-річний термін за підробку документів.

У США Черкасова звинуватили в агентурній діяльності на користь іноземної держави. Його також підозрюють у шахрайстві з банківськими рахунками та візами. У Вашингтоні наразі не повідомили подробиці щодо ймовірної екстрадиції Черкасова.

Фокус 28 березня повідомляв, що в Польщі викрито шпигунську мережу РФ. Правоохоронці затримали трьох людей. Загалом було затримано 12 осіб, яких також звинувачують у роботі на організоване злочинне угруповання.