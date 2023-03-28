У Польщі викрито шпигунську мережу РФ: затримано трьох людей

Варшава викрила шпигунську мережу, яка займалася пропагандою та готувала диверсійні акти на замовлення російської розвідки. За інформацією секретних служб країни, затримано вже 12 шпигунів, які працювали на РФ.

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В останні кілька днів Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало трьох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомив заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє PAP.

За словами керівника Міністерства внутрішніх справ та міністра-координатора секретних служб Маріуша Камінського, 16 березня Агентство внутрішньої безпеки країни викрило шпигунську мережу, яка працювала на Росію. Крім нещодавно затриманих, загалом було затримано 12 осіб, котрі також звинувачуються у роботі на організоване злочинне угруповання.

"ABW (Агентство внутрішньої безпеки) виявило більше осіб у складі шпигунської мережі. Йдеться про людей, які діяли у складі угруповання, що керувалась російськими спецслужбами. Ці люди виконували конкретні завдання від імені російських спецслужб, що були частиною типово розвідувальної діяльності, збирали інформацію про маршрути та перевезення, призначених для України вантажів, а також розповсюджували пропагандистський контент проти Польщі. Ми маємо справу з людьми, які перебувають під арештом внаслідок відповідних судових рішень", — пояснив Жарин.

Підозрюваних ідентифікували як іноземців через східний кордон. Ця група осіб вела розвідувальну діяльність проти Польщі та готувала диверсійні акти на замовлення російської розвідки.

"Ця справа вимагає далекосяжних активних дій Агентства, яку підтримують інші спецслужби. Це, безумовно, питання розвитку, яке потребує подальших дій", — наголосив він.

Відомо, що 21 березня Служба військової контррозвідки Польщі затримала чоловіка, якого підозрюють у роботі на спецслужби РФ.

У лютому видання The Washington Post писало про успішну спільну операцію з руйнування масштабних російських шпигунських мереж, в якій взяли участь спецслужби США та ЄС.

Також у середині лютого стало відомо про те, що у Німеччині викрили шпигуна, який збирав відомості про місцезнаходження західного озброєння, яке призначалося для відправлення в Україну.