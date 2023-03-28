"Зізнався у скоєному": розвідники у Польщі зловили агента російських спецслужб

З 24 лютого 2022 року в країні затримали вже 20 підозрюваних у співпраці зі спецслужбами Росії та Білорусі. Встановлений нещодавно шпигун РФ зізнався у тому, що виконував завдання для ворожої розвідки.

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21 березня Служба військової контррозвідки Польщі затримала чоловіка, підозрюваного у роботі на російські спецслужби. Його заарештували на три місяці за звинуваченням у шпигунстві. Про це 27 березня повідомили на сайті Міністерства адміністрації й цифризації Польщі.

Іноземця підозрюють у проведенні розвідувальної діяльності на користь Росії, розповіли у міністерстві. Поляки мають докази, що чоловік збирав дані про критичну інфраструктуру, а також про діяльність служб та органів безпеки країни.

"Отриману інформацію чоловік передав російським службам", — пише пресслужба.

Повідомляється, що у скоєному чоловік зізнався: розповів, як його завербувала російська розвідка та що робив для неї. З’ясувалось, що агент виконував завдання щонайменше з січня 2023 року.

Раніше, 1 березня, польські розвідники затримали іноземця, що працював на білоруські спецслужби. Звинуваченого у шпигунстві також заарештували за рішенням суду на три місяці.

"Зібрані матеріали вказують на те, що підозрюваний проводив розвідку об’єктів, важливих для безпеки Республіки Польща, в тому числі пов’язаних зі Збройними силами Польщі", — заявили у міністерстві цифризації.

Загалом з моменту повномасштабного вторгнення РФ на територію України поляки затримали вже 20 осіб, що підозрюються у співпраці з російською та білоруською розвідками.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо про смерть польського волонтера в Україні. Чоловік отримав поранення під час надання гуманітарної допомоги на Бахмутському напрямку. Він почав допомагати українцям восени 2022 року.

Сьогодні, 28 березня, заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський натякнув, що найближчим часом Володимир Зеленський може відвідати країну. Однак анонсу не буде, адже, за словами польського посадовця, це загрожуватиме безпеці українського лідера.