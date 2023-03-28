"Признался в содеянном": разведчики в Польше поймали агента российских спецслужб

С 24 февраля 2022 года в стране задержали уже 20 подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами России и Беларуси. Установленный недавно шпион РФ признался в том, что выполнял задания для вражеской разведки.

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21 марта Служба военной контрразведки Польши задержала мужчину, подозреваемого в работе на российские спецслужбы. Его арестовали на три месяца по обвинению в шпионаже. Об этом сообщили 27 марта на сайте Министерства администрации и внедрения цифровых технологий Польши.

Иностранца подозревают в проведении разведывательной деятельности в пользу России, рассказали в министерстве. У поляков есть доказательства, что мужчина собирал данные о критической инфраструктуре, а также о деятельности служб и органов безопасности страны.

"Полученную информацию мужчина передал российским службам", — пишет пресс-служба.

Сообщается, что в совершенном мужчина сознался: рассказал, как его завербовала российская разведка и что делал для нее. Выяснилось, что агент выполнял задания как минимум с января 2023 года.

Ранее, 1 марта, польские разведчики задержали иностранца, работавшего на белорусские спецслужбы. Обвиняемый в шпионаже также был арестован по решению суда на три месяца.

"Собранные материалы указывают на то, что подозреваемый производил разведку объектов, важных для безопасности Республики Польша, в том числе связанных с Вооруженными силами Польши", — заявили в министерстве администрации.

В общей сложности с момента полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины поляки задержали уже 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской и белорусской разведками.

Напомним, 27 марта стало известно о смерти польского волонтера в Украине. Мужчина получил ранения при оказании гуманитарной помощи на Бахмутском направлении. Он начал помогать украинцам осенью 2022 года.

Сегодня, 28 марта, замглавы МИД Польши Павел Яблонский намекнул, что в ближайшее время Владимир Зеленский может посетить страну. Однако анонса не будет, ведь, по словам польского чиновника, это будет угрожать безопасности украинского лидера.