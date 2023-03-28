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Получил ранение под Бахмутом: в Украине погиб волонтер из Польши (фото)

Марек, польский волонтер, волонтер, Польша, Бахмут, ранение, больница Киев, помощь украинцам, гуманитарная миссия
Фото: Nehemiasz | В Украине погиб польский волонтер

В середине марта Марек приехал на Донбасс с гуманитарной миссией, однако российские оккупанты обстреляли транспорт волонтеров.

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В Украине погиб волонтер из Польши, получивший ранение во время предоставления гуманитарной помощи на Бахмутском направлении. Об этом говорится в сообщении инициативы помощи "Nehemiasz" в социальной сети Facebook 27 марта.

Речь идет о мужчине по имени Марек, который помогал украинской стороне с осени прошлого года. 16 марта он вместе с коллегами поехал в район Бахмута с гуманитарной помощью, однако попали под обстрел. Среди пострадавших был он, его коллега и еще четыре мирных жителя.

"В четверг 16.03. варварские обстрелы настигли Марека, его коллег и еще 4 мирных жителей при оказании гуманитарной помощи по маршруту Константиновка — Часов Яр. Несмотря на мгновенную эвакуацию и высочайший профессионализм украинских медиков, которые за несколько часов операций боролись за свою жизнь, Марек скончался сегодня (27 марта, — ред.) утром в киевской клинике", — говорится в сообщении под постом.

В публикации также отмечается, что Марек очень ответственно относился к своей миссии и максимально отдавался. За время помощи он успел побывать в Ирпене, Фастове, Запорожье, а также на Донбассе. Такой выезд закончился трагедией для него. Один из лидеров организации прокомментировал ситуацию:

"Марек был НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ. Их очень мало. Обнимаю крепко и скучаю".

Марек, польский волонтер, волонтер, Польша, Бахмут, ранение, больница Киев, помощь украинцам, гуманитарная миссия Fullscreen
В Украине погиб польский волонтер
Фото: Nehemiasz
Марек, польский волонтер, волонтер, Польша, Бахмут, ранение, больница Киев, помощь украинцам, гуманитарная миссия Fullscreen
В Украине погиб польский волонтер
Фото: Nehemiasz
Марек, польский волонтер, волонтер, Польша, Бахмут, ранение, больница Киев, помощь украинцам, гуманитарная миссия Fullscreen
В Украине погиб польский волонтер
Фото: Nehemiasz
Марек, польский волонтер, волонтер, Польша, Бахмут, ранение, больница Киев, помощь украинцам, гуманитарная миссия Fullscreen
В Украине погиб польский волонтер
Фото: Nehemiasz
Марек, польский волонтер, волонтер, Польша, Бахмут, ранение, больница Киев, помощь украинцам, гуманитарная миссия Fullscreen
В Украине погиб польский волонтер
Фото: Nehemiasz
Марек, польский волонтер, волонтер, Польша, Бахмут, ранение, больница Киев, помощь украинцам, гуманитарная миссия Fullscreen
В Украине погиб польский волонтер
Фото: Nehemiasz
Марек, польский волонтер, волонтер, Польша, Бахмут, ранение, больница Киев, помощь украинцам, гуманитарная миссия
Марек, польский волонтер, волонтер, Польша, Бахмут, ранение, больница Киев, помощь украинцам, гуманитарная миссия
Марек, польский волонтер, волонтер, Польша, Бахмут, ранение, больница Киев, помощь украинцам, гуманитарная миссия
Марек, польский волонтер, волонтер, Польша, Бахмут, ранение, больница Киев, помощь украинцам, гуманитарная миссия
Марек, польский волонтер, волонтер, Польша, Бахмут, ранение, больница Киев, помощь украинцам, гуманитарная миссия
Марек, польский волонтер, волонтер, Польша, Бахмут, ранение, больница Киев, помощь украинцам, гуманитарная миссия

Напомним, 27 марта сообщалось, что под Бахмутом погиб украинский журналист. Бывшие коллеги Александра Цахнива вспоминали, что мужчина никогда не терпел несправедливости, поэтому с началом полномасштабной агрессии принял для себя решение отправиться на фронт.