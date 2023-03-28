Получил ранение под Бахмутом: в Украине погиб волонтер из Польши (фото)

В середине марта Марек приехал на Донбасс с гуманитарной миссией, однако российские оккупанты обстреляли транспорт волонтеров.

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В Украине погиб волонтер из Польши, получивший ранение во время предоставления гуманитарной помощи на Бахмутском направлении. Об этом говорится в сообщении инициативы помощи "Nehemiasz" в социальной сети Facebook 27 марта.

Речь идет о мужчине по имени Марек, который помогал украинской стороне с осени прошлого года. 16 марта он вместе с коллегами поехал в район Бахмута с гуманитарной помощью, однако попали под обстрел. Среди пострадавших был он, его коллега и еще четыре мирных жителя.

"В четверг 16.03. варварские обстрелы настигли Марека, его коллег и еще 4 мирных жителей при оказании гуманитарной помощи по маршруту Константиновка — Часов Яр. Несмотря на мгновенную эвакуацию и высочайший профессионализм украинских медиков, которые за несколько часов операций боролись за свою жизнь, Марек скончался сегодня (27 марта, — ред.) утром в киевской клинике", — говорится в сообщении под постом.

В публикации также отмечается, что Марек очень ответственно относился к своей миссии и максимально отдавался. За время помощи он успел побывать в Ирпене, Фастове, Запорожье, а также на Донбассе. Такой выезд закончился трагедией для него. Один из лидеров организации прокомментировал ситуацию:

"Марек был НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ. Их очень мало. Обнимаю крепко и скучаю".

В Украине погиб польский волонтер Фото: Nehemiasz В Украине погиб польский волонтер Фото: Nehemiasz В Украине погиб польский волонтер Фото: Nehemiasz В Украине погиб польский волонтер Фото: Nehemiasz В Украине погиб польский волонтер Фото: Nehemiasz В Украине погиб польский волонтер Фото: Nehemiasz

Напомним, 27 марта сообщалось, что под Бахмутом погиб украинский журналист. Бывшие коллеги Александра Цахнива вспоминали, что мужчина никогда не терпел несправедливости, поэтому с началом полномасштабной агрессии принял для себя решение отправиться на фронт.