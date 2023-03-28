Отримав поранення під Бахмутом: в Україні загинув волонтер з Польщі (фото)

У середині березня Марек приїхав на Донбас із гуманітарною місією, проте російські окупанти обстріляли транспорт волонтерів.

Related video

В Україні загинув волонтер із Польщі, який отримав поранення під час надання гуманітарної допомоги на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у повідомленні ініціативи допомоги "Nehemiasz" у соціальній мережі Facebook 27 березня.

Йдеться про чоловіка на ім'я Марек, який допомагав українській стороні з осені минулого року. 16 березня він разом із колегами поїхав на Донбас в район Бахмута з гуманітарною допомогою, проте вони потрапили під обстріл.

"У четвер 16:03. варварські обстріли наздогнали Марека, його колег і ще 4 мирних жителів при наданні гуманітарної допомоги за маршрутом Костянтинівка — Часiв Яр. Незважаючи на миттєву евакуацію і найвищий професіоналізм українських медиків, які декілька годин боролися за його життя, Марек помер сьогодні (27 березня, — ред.) вранці у київській клініці", — йдеться у повідомленні під постом.

У публікації також зазначається, що Марек дуже відповідально ставився до своєї місії та максимально віддавався. За час допомоги він встиг побувати в Ірпені, Фастові, Запоріжжі та Донбасі. Такий виїзд закінчився трагедією для нього. Один із лідерів організації прокоментував ситуацію:

"Марек був СПРАВЖНЬОЮ ЛЮДИНОЮ. Їх дуже мало. Обіймаю міцно і сумую".

В Україні загинув польський волонтер Фото: Nehemiasz В Україні загинув польський волонтер Фото: Nehemiasz В Україні загинув польський волонтер Фото: Nehemiasz В Україні загинув польський волонтер Фото: Nehemiasz В Україні загинув польський волонтер Фото: Nehemiasz В Україні загинув польський волонтер Фото: Nehemiasz

Нагадаємо, 27 березня повідомлялося, що під Бахмутом загинув український журналіст. Колишні колеги Олександра Цахніва згадували, що чоловік ніколи не терпів несправедливості, тому з початком повномасштабної агресії ухвалив рішення відправитися на фронт.