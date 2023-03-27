Захищав свою батьківщину: під Бахмутом загинув український журналіст (фото)

Колишні колеги Олександра Цахніва згадували, що чоловік ніколи не терпів несправедливості, тому з початком повномасштабної агресії вирiшив відправитися на фронт. У журналіста залишилися батьки, брат та кохана.

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Під Бахмутом помер український журналіст та боєць Олександр Цахнів. Він стояв на захисті рідної Донецької області до кінця, про що повідомляє портал "Вчасно" 26 березня.

Йдеться про 37-річного чоловіка, уродженця міста Селiдове на Донеччині. Він обороняв свою батьківщину від російської агресії, однак у бою під Бахмутом отримав несумісне з життям поранення.

До війни він працював журналістом і колеги, згадуючи його, розповіли, що він ніколи не терпів несправедливості. А ось до приходу до цієї професії був координатором руху "Сильні громади", тобто займався розвитком свого рідного регіону.

"З ним завжди було про що поговорити: від новинок у кіно до теорії філософії. Це була світла людина з широким світоглядом та загостреними чеснотами. Вона була справжнім патріотом країни не на словах, а на ділі, бо робила від себе все, щоб і рідний край і наше суспільство ставали кращими... Це величезна втрата для всіх нас", — кажуть про загиблого його колеги.

Під Бахмутом загинув український журналіст Фото: Вчасно

Залишив інформаційний фронт Олександр Цахнів після 24 лютого 2022 року та змінив його на справжній. У нього залишилися батьки, брат, а також кохана.

Нагадаємо, 24 березня повідомлялося, що під Бахмутом загинув французький військовий Кевін Девід. Доброволець воював у складі Міжнародного легіону ЗСУ, в Україну він потрапив як волонтер. Кевіна Девіда перевели з командою до Бахмуту для виконання бойового завдання, каже його сестра.