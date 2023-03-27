Защищал свою родину: под Бахмутом погиб украинский журналист (фото)

Бывшие коллеги Александра Цахнива вспоминали, что мужчина никогда не терпел несправедливости, поэтому с началом полномасштабной агрессии принял для себя решение отправиться на фронт. У журналиста остались родители, брат и возлюбленная.

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Под Бахмутом скончался украинский журналист и боец Александр Цахнив. Он стоял на защите родной Донецкой области до конца, о чем сообщает портал "Вчасно" 26 марта.

Речь идет о 37-летнем мужчине, уроженце города Селидово в Донецкой области. Он оборонял свою родину от российской агрессии, однако в бою под Бахмутом получил несовместимое с жизнью ранение.

До войны он работал журналистом и коллеги, вспоминая его, рассказали, что он никогда не терпел несправедливости. А вот до прихода в эту профессию был координатором движения "Сильные общины", то есть занимался развитием своего родного региона.

"С ним всегда было о чем поговорить: от новинок в кино до теории философии. Это был светлый человек с широким мировоззрением и обостренными добродетелями. Он был настоящим патриотом страны не на словах, а на деле, потому что делал от себя все, чтобы и родной край и наше общество становились лучше… Это огромная потеря для всех нас", — говорят о погибшем его коллеги.

Под Бахмутом погиб украинский журналист Фото: Вчасно

Покинул информационный фронт Александр Цахнив после 24 февраля 2022 года и сменил его на настоящий. У него остались родители, брат, а также возлюбленная.

Напомним, 24 марта сообщалось, что под Бахмутом погиб французский военный Кевин Дэвид. Доброволец воевал в составе Интернационального легиона ВСУ, в Украину он попал как волонтер. Кевина Дэвида перевели с командой в Бахмут для выполнения боевого задания, говорит его сестра.