Был разведчиком: под Бахмутом погиб французский военный Кевин Дэвид (фото)

Доброволец воевал в составе Интернационального легиона ВСУ, в Украину он попал как волонтер. Кевина Дэвида перевели с командой в Бахмут для выполнения боевого задания, говорит его сестра.

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Французский доброволец Кевин Дэвид, воевавший за Вооруженные силы Украины, погиб недалеко от Бахмута. О смерти бойца сообщил в Twitter 24 марта добровольческий французский батальон Brontë.

Дэвид воевал в Украине в течение года, недавно он присоединился к Интернациональному легиону ВСУ в качестве разведчика, уточнили военные.

"В 29 лет, он погиб в бою, Кевин Дэвид был удивительно преданным солдатом", — отметили в группе.

О гибели Дэвида сообщила также оперативная группа Baguette, подразделение французских добровольцев, воюющих в Украине.

У Кевина Дэвида осталась жена и 2 детей

"С огромной грустью сообщаем о смерти нашего брата по оружию Кевина Дэвида недалеко от Бахмута. У него осталась жена и 2 детей. Покойся с миром ", — пишут французские бойцы.

Сеста Дэвида уточнила, что сначала военный поехал в Украину как волонтер, но потом присоединился в ряды армии.

"В среду 15 марта он предупредил, что уезжает в Бахмут. Туда его перевели с командой для выполнения задания. Кевин ранее говорил о желании быть похороненным с украинскими почестями", — отметила она.

Газета Dernières Nouvelles d’Alsace дополняет, что недавно Дэвид вступил в спецподразделение Интернационального легиона.

"Мне тут лучше платят, я с большой долей вероятностью останусь в Украине", — говорил он.

Напомним, что раненные украинские военные 24 марта делились подробностями боев за Бахмут с российской армией. ВС РФ обстреливают город так, что земля дрожит, говорил один из бойцов.

Днем ранее украинский Центр национального сопротивления сообщал как "вагнеровцы" отвозят жителей пригородов Бахмута во временно оккупированные районы Луганской области. Там украинцев подвергают "фильтрации".

По заявлению командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского от 23 марта, россияне уже выдыхаются, а украинские силы очень скоро начнут действовать.