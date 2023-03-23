"Они теряют силы и выдыхаются": Сырский намекнул на наступление ВСУ в Бахмуте

По словам генерал-полковника, Силы обороны на Донбассе могут воспользоваться слабостью противника и осуществить операцию по примеру деоккупации Киевской и Харьковской областей.

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Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассказал о том, как украинские защитники собираются в ближайшем будущем оборонять Бахмут. Об этом он написал в собственном Telegram-канале в четверг, 23 марта.

По его словам, российские оккупанты продолжают терять значительные силы на этом направлении Донбасса. Противник начинает выдыхаться, и наши воины совсем скоро начнут действовать.

"Агрессор не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери в живой силе и в технике. Основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК "Вагнер". Не жалея ничего они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", — говорится в сообщении.

При этом, украинские защитники героически находятся круглосуточно под беспрерывным огнем артиллерии, авиации и всего другого оружия противника. В частности речь идет о подразделениях: 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад. Они находятся на Донбассе и дают отпор российским оккупантам.

Напомним, 23 марта в ISW отмечали, что наступление в Бахмуте замедлилось, но россияне могут атаковать на других участках фронта. Сценарий того, что ВСУ отступят их Бахмута или Авдеевки есть, но он маловероятен.

Также 22 марта президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции защитников на Бахмутском направлении и вручил награды. Он поговорил с военными на Донбассе, а также поблагодарил защитников за их мужество и отвагу.