Зеленский посетил позиции защитников на Бахмутском направлении и вручил награды (видео)

Владимир Зеленский вручил награды бойцам, защищающим Бахмутское направление. В частности, в зоне боевых действий он предоставил орден "Золотая звезда" Герою Украины Илье Вергуну.

Related video

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников Украины на Бахмутском направлении и заслушал доклады относительно последней оперативной ситуации и хода боевых действий на участке фронта. Об этом 22 марта сообщил Офис президента.

Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины. Политик объяснил, что для него важно присутствовать рядом с украинскими солдатами – это честь.

"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе", — отметил Зеленский.

Погибших защитников все присутствовавшие почтили минутой молчания. Военным Зеленским также вручил государственные награды.

Капитан Илья Вергун, которому присвоили звание Героя Украины, получил из рук руководителя государства орден "Золотая Звезда". С февраля 2022 года артиллерист участвует в борьбе с российскими захватчиками. Военный руководил противотанковыми расчетами во время освобождения Тростянца, расположенного в Сумской области. Также его действия были важны в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при непосредственном участии Вергуна сумели уничтожить большое количество российской техники и личного состава.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ обнаружили три группы россиян в Бахмуте. После отработки по ним украинскими силами две группы россиян отправились для штурма позиций ВСУ. В каждой из трех групп ВС РФ находились 10-13 человек. Оккупанты сосредоточились возле одного из домов, который использовали как склад со снарядами. Одна группа была полностью ликвидирована.

В британской разведке считают, что российское наступление вокруг Бахмута постепенно ослабевает. Идет давление на трассу H-32, которая очень важна для поставки. Разведчики констатировали, что боевые действия идут вокруг центра города, украинские войска остаются под угрозой окружения с севера и юга.