Зеленський відвідав позиції захисників на Бахмутському напрямку та вручив нагороди (відео)

Володимир Зеленський вручив нагороди захисникам, які боронять Бахмутський напрямок. Зокрема, у зоні бойових дій він надав орден "Золота зірка" Герою України Іллі Вергуну.

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Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції захисників України на Бахмутському напрямку і заслухав доповіді стосовно останньої оперативної ситуації та перебігу бойових дій на ділянці фронту. Про це 22 березня повідомив Офіс президента.

Керівник держави поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України. Політик пояснив, що для нього важливо бути присутнім поруч із українськими солдатами.

"Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі", – зазначив Зеленський.

Полеглих захисників усі присутні вшанували хвилиною мовчання. Військовим Зеленський також вручив державні нагороди.

Капітан Ілля Вергун, якому надали звання Героя України, отримав з рук керівника держави орден "Золота Зірка". З лютого 2022 року артилерист бере участь у боротьбі з російськими загарбниками. Військовий керував протитанковими розрахунками під час звільнення Тростянця, який розташований на Сумщині. Також його дії були важливими у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під його керівництвом та за особистої участі Вергуна зуміли знищити велику кількість російської техніки та особового складу.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ виявили три групи росіян у Бахмуті. Після відпрацювання по них українськими силами дві групи росіян вирушили для штурму позицій ЗСУ. У кожній із трьох груп ЗС РФ перебувало 10-13 осіб. Окупанти зосередилися біля одного з будинків, який використовували як склад зі снарядами. Одну групу було повністю ліквідовано.

У британській розвідці вважають, що російський наступ навколо Бахмуту поступово слабшає. Триває тиск на трасу H-32, яка є дуже важливою для постачання. Розвідники констатували, що бойові дії точаться навколо центру міста, українські війська залишаються під загрозою оточення з півночі та півдня.