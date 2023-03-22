ЗСУ виявили три групи росіян у Бахмуті: одну з них знищено зі складом БК (фото)

У командуванні ССО розповіли, що окупанти зосередилися біля одного з будинків, де зберігали снаряди. Після відпрацювання по них українськими силами дві групи росіян вирушили для штурму позицій ЗСУ.

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Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ під час розвідки у районі Бахмута Донецької області виявили три групи російських військових. Внаслідок чого одна з них була знищена разом із складом боєприпасів. Про це розповіли у пресслужбі Сил спеціальних операцій 21 березня.

Повідомляється, що у кожній із трьох груп ЗС РФ перебувало 10-13 осіб. Окупанти зосередилися біля одного з будинків, який використовували як склад зі снарядами.

Однак, виявивши їх шляхом спостереження, оператори ССО та підрозділи Сил оборони знищили одну групу противника разом із складом БК. Інші дві групи російських військ вирушили для штурму позицій ЗСУ.

Нагадаємо, 21 березня Генштаб повідомив, що російська армія не полишає спроб захопити Бахмут, однак російські військові вже втрачають наступальний потенціал. У командуванні ЗСУ зазначили, що окупанти втрачають велику кількість живої сили, озброєння та військової техніки.

У той же день видання NYT писало, що російська армія виставляє "загороджувальні загони" під Бахмутом і беззбройних солдатів для просування вперед. За інформацією журналістів, за відступ їх чекає розстріл або позбавлення волі.

Також у ДПСУ розповіли, що український боєць у районі Бахмута з автомата влучив у китайський дрон. Для цього йому знадобилося декілька набоїв.